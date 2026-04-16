Cuando los libros salen al parque: quedada literaria del colegio Nuestra Señora del Rocío

La lectura salió del aula para conquistar el Parque de la Encomienda con motivo del Día del Libro Infantil y Juvenil. El Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora reunió este jueves 16 de abril a alumnado, familias y profesorado en una quedada literaria muy especial que combinó teatro, música y, sobre todo, mucha pasión hacia los libros.

El acto se inició con una breve explicación sobre el motivo de la jornada y la elección de un escenario que no ha sido nada casual. El recientemente renovado Parque de la Encomienda, bautizado como el Parque del Dragón por los propios menores, puesto que fue fruto de las ideas surgidas en los talleres participativos "Soñando Parques" en el que participaron los tres colegios de la zona: Nuestra Señora del Rocío, Juan XXIII y Riomanzanas.

El encuentro prosiguió con una breve representación teatral protagonizada por el alumnado y la lectura de un manifiesto en defensa de la lectura para destacar la importancia de los libros como herramienta de aprendizaje, imaginación y crecimiento personal. Después, llegó el momento más significativo de la jornada; unos minutos de lectura compartida por todos los alumnos y profesores, en el que cada uno disfrutó de las páginas del libro escogido, al son de una melodía interpretada por el profesor del música del centro, Álvaro Lozano.

La jornada concluyó con una canción y un baile colectivo que puso el broche final a una actividad marcada por la implicación de toda la comunidad educativa a la que se sumó el concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, y representantes de la asociación del barrio San José Obrero.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Amor de Dios, se desarrolló de forma simultánea en todos sus centros educativos en España, convirtiendo la jornada en una celebración compartida a nivel nacional con un mismo objetivo, el de reivindicar el valor de la lectura desde la cercanía, la creatividad y la convivencia.

Actividad con la que se ha buscado no solo fomentar el hábito lector desde edades tempranas, sino también reforzar los lazos entre familias, alumnado y profesorado para "seguir construyendo, juntos, una comunidad educativa basada en la participación, la innovación y el amor por los libros", tal y como detallan desde el propio centro educativo zamorano.