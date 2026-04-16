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Jesús Nazareno celebrará una procesión extraordinaria en mayo

Con motivo del 375 aniversario de su fundación, la Cofradía Jesús Nazareno Vulgo Congregación organiza un programa especial que incluye actos culturales, sociales y religiosos

El Jesús Nazareno de Zamora, tras una noche larga de procesión: sopas de ajo en Tres Cruces y llegada a la Plaza Mayor

El Jesús Nazareno de Zamora, tras una noche larga de procesión: sopas de ajo en Tres Cruces y llegada a la Plaza Mayor / NAHUEL IBAÑEZ / OPZ

Leticia Galende

La Cofradía Jesús Nazareno Vulgo Congregación se encuentra inmersa en los preparativos para conmemorar el 375 aniversario de su fundación. Programa de actos conmemorativos en los que se incluyen actividades culturales, sociales y religiosas destinadas tanto a los hermanos como a toda la ciudadanía, con el objetivo de resaltar el "legado espiritual, artístico y humano y la huella de la cofradía en la sociedad zamorana".

Entre los actos, destaca la celebración de una procesión extraordinaria que tendrá lugar el sábado 23 de mayo a partir de las 16.30 horas.

El desfile procesional comenzará en la Plaza Mayor de Zamora para continuar por la calle Ramos Carrión, Plaza Viriato, rúa de los Francos, Plaza San Ildefonso, rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, rúa del Silencio, Plaza Arias Gonzalo y Antonio del Águila. Seguidamente, se hará una parada en la Catedral, donde a las 19.00 horas se celebrará la Santa Misa de Acción de Gracias por el 375 aniversario.

Una vez terminada la misa, la procesión regresará a la Plaza Mayor de la capital por el mismo recorrido. Una vez, estén allí todos los pasos, entrará la Virgen en la Plaza Mayor y al paso de la Imagen se le hará una reverencia.

Más actividades

En el área cultural, entre las propuestas más destacadas se encuentran la de una gran exposición sobre la historia y el patrimonio de la cofradía. La muestra, que tendrá lugar en las salas del Teatro Ramos Carrión, reunirá piezas de su patrimonio como imaginería, dibujos, pinturas, enseres procesionales y testimonios materiales para ilustrar su evolución e influencia en el arte zamorano, además de documentos históricos originales.

También, está prevista la realización de una exposición fotográfica dedicada a los “Rostros de la Pasión en La Congregación”, que recogerá, a través de la mirada de todas las imágenes que aparecen en los pasos de La Congregación, la fuerza expresiva y devocional que caracteriza a la cofradía.

El programa se completa con conciertos de música clásica o de bandas de música para realzar el carácter solemne de esta efeméride. También habrá el concierto “Sonidos de La Mañana” en Zamora, Madrid y Crevillente, localidad unida a la cofradía por el vínculo del imaginero Mariano Benlliure.

Además, se celebrará una nueva edición del Festival VulgoFest, que reunirá a grupos locales y nacionales, promovido por la Obra Social de la cofradía.

Noticias relacionadas y más

Dentro del programa de actos, se incluye también el certamen de Bandas de Cornetas y Tambores, que supondrá un hito en la música cofrade con la presencia de cinco de las más prestigiosas agrupaciones musicales de todo el país, además de la propia de la cofradía. El acto tendrá lugar el 20 de junio de 2026 a las 18.30 horas en el Auditorio Municipal Ruta de la Plata de Zamora.

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