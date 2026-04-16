Izquierda Unida de Zamora pone su sede a disposición de personas migrantes para facilitar su regularización

A través de un comunicado, Izquierda Unida de Castilla y León ha puesto a disposición sus sedes en toda la Comunidad para colaborar de forma activa en el proceso de regularización de personas migrantes, desde donde prestará apoyo en la gestión de los trámites necesarios.

Además, los grupos municipales en los que participa la formación llevarán propuestas a los ayuntamientos para que se impliquen en este proceso. El objetivo es facilitar el acceso a la documentación y contribuir a que las personas migrantes puedan regularizar su situación administrativa.

IUCyL ha valorado positivamente que organizaciones sindicales como CCOO y UGT también estén trabajando en esta línea, que considera esencial para avanzar en justicia social y garantizar condiciones de vida y trabajo dignas.

En las próximas semanas, Izquierda Unida prevé convocar a distintas organizaciones para coordinar esfuerzos, en un periodo en el que se espera la tramitación de decenas de miles de regularizaciones. La formación ha trasladado un mensaje de confianza a las personas migrantes, animándolas a acudir a sus sedes, donde se ofrecerá acompañamiento durante todo el proceso.

La organización ha subrayado también la necesidad de prevenir posibles abusos o engaños, recordando que este procedimiento de regularización es gratuito.

Izquierda Unida considera prioritario reforzar el apoyo a las personas en situación irregular, facilitar su integración y favorecer el acceso al empleo, la vivienda y los derechos sociales en condiciones de igualdad.

Frente a la oposición de otros partidos, la formación defiende que la regularización cuenta con un amplio respaldo social, empresarial y agrario, y sostiene que beneficia al conjunto de la sociedad al permitir que todas las personas trabajen en condiciones legales, coticen y contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos.

Por último, Izquierda Unida ha destacado que este proceso permitirá combatir situaciones de explotación laboral, garantizando que las personas migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales. Para ellos, esta iniciativa representa un avance importante tanto para Castilla y León como para miles de personas que permanecían en situación irregular.