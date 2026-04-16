Otro concierto de Leire Martínez en Zamora: después de vivir uno de los más emotivos de su carrera

Poco o nada podían imaginar de lo que pasaría después los miles de zamoranos que asistieron al concierto gratuito de La Oreja de Van Gogh el 27 de septiembre de 2024 . Poco más de dos semanas después, el grupo informaba a través de un comunicado en sus redes sociales de que "las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", y aunque probablemente a la mayoría de los fans los pillaría por sorpresa, los zamoranos que acudieron al show semanas atrás comenzaban a entender las emociones vividas en aquel encuentro, el último que celebraron antes de emitir el comunicado.

Si bien el concierto de Zamora no fue el último que Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh dieron como grupo, sí se puede considerar que aquella fue una noche histórica, y los fans, aunque no podían intuir que después de 17 años cambiaría por completo la historia de un grupo mítico de la música en español, pudieron sentir una notable emoción en canciones míticas como "Rosas" o "La reina del pop".

Leire sin "la Oreja"

Movida por el gran apoyo del público, la trayectoria de Leire Martinez tras su separación del grupo ha sido un vaivén de emociones. Desde el lanzamiento de "Tu Nombre", el single con el que expresaba su forma de vivir el duelo generado por la ruptura del grupo, hasta su visita a La Revuelta, donde se mostró abierta, espontánea y, sobre todo, muy sincera, en una entrevista que el público aún recuerda, no solo por la corbata con guiño incluído a Van Gogh, sino porque dejó ver a una Leire muy humana.

Lo cierto es que a la cantante donostiarra no le ha ido nada mal en solitario, ni en la música ni en otros proyectos, como confirma por ejemplo su participación en la última edición de Operación Triunfo.

La vuelta de Leire a Zamora

Aquellos fans a los que la visita de Leire Martínez les supo a poco la última vez, tendrán una nueva oportunidad este 22 de abril en la Plaza Mayor, en el concierto gratuito ofrecido por la Junta de Castilla y León por la fiesta de la comunidad.