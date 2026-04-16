CCOO Zamora ofrecerá apoyo gratuito a migrantes en trámites de regularización, según informa la organización

CCOO Zamora prestará apoyo gratuito en los trámites de regularización de personas migrantes a través de su centro de formación para trabajadores inmigrantes, según la información facilitada desde la propia organización a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. El servicio se articulará a través del conocido como SITE, el centro de formación para trabajadores inmigrantes vinculado a CCOO, que ha retomado su actividad tras haber permanecido paralizado durante la anterior etapa de la Junta de Castilla y León. Con la reactivación del programa, la organización prevé asumir un papel activo en el nuevo proceso de regularización.

Según la información facilitada, CCOO será la entidad encargada de realizar estos trámites en Zamora y lo hará, además, de forma totalmente gratuita. Este aspecto cobra especial relevancia para muchas personas migrantes que necesitan orientación y acompañamiento administrativo sin asumir costes añadidos.

Desde el entorno del programa explican que el objetivo es facilitar el acceso a la regularización a quienes lo necesiten, ofreciendo apoyo directo en la gestión de la documentación y en la tramitación de los expedientes.

Otras opciones

Junto a esta opción de acompañamiento a través de CCOO, las personas interesadas en Zamora también pueden presentar la solicitud por las vías oficiales habilitadas por el Ministerio, tanto de forma telemática como presencial. El plazo para vía online, se ha abierto hoy jueves 16 de abril de 2026, mientras que la atención presencial comenzará el 20 de abril y, en ambos casos, las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de junio.

Telemáticamente

Por vía telemática, la solicitud puede realizarse durante todo el proceso, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a través de la web oficial del Ministerio. Esta modalidad permite presentar la solicitud de cuatro maneras: de forma individual con certificado electrónico, a través de una persona apoderada inscrita en el Registro Electrónico de Apoderamientos, mediante profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos, o a través de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, entre las que aparece la propia Confederación de Comisiones Obreras (CCOO) en el listado oficial.

Presencialmente

En cuanto a la vía presencial, esta requiere siempre cita previa y, en el caso de Zamora, las opciones más claras son acudir a una oficina de la Seguridad Social de la provincia o a una oficina de Correos habilitada, ya que el documento oficial prevé al menos una oficina de Seguridad Social en cada provincia y al menos una oficina de Correos habilitada en cada capital de provincia. Las Oficinas de Extranjería habilitadas específicamente para este proceso solo se citan en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, por lo que Zamora no figura entre ellas.

Cita Previa

La cita previa puede solicitarse de tres formas: a través del portal oficial con Cl@ve, mediante un formulario web o llamando al teléfono 060. Si se pide mediante Cl@ve, la persona puede elegir oficina, fecha y hora. Si se solicita por formulario, la administración asigna la cita más próxima según las referencias indicadas. También puede tramitarse por teléfono en el 060, con atención en español.

Web del Gobierno

El Ministerio también ha habilitado un portal específico de regularización con información actualizada, preguntas frecuentes, vídeos, simulador de requisitos, acceso al trámite telemático y sistema de cita previa. Además, incluye un listado de entidades colaboradoras y contactos de apoyo para acompañar a los solicitantes durante el proceso.

De este modo, en Zamora las personas interesadas cuentan con varias alternativas: hacer el trámite online por su cuenta o con ayuda de representantes, pedir cita para presentarlo presencialmente en Seguridad Social o Correos, o recibir acompañamiento gratuito a través de CCOO, una opción que puede resultar especialmente útil para quienes necesiten orientación cercana y apoyo durante toda la tramitación.