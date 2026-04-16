Atención: guía para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes

El Gobierno ha dado luz verde este martes al proceso de regularización extraordinaria de migrantes mediante el que espera conceder permiso de trabajo y residencia a más de medio millón de personas. Como consecuencia, se ha abierto una web específica para que las personas interesadas en la regularización puedan informarse y hacer gestiones relacionadas con el proceso. Desde esa web ya se puede pedir cita previa, aunque la atención presencial en oficinas empieza el 20 de abril.

¿Qué es la Regularización Extraordinaria?

Es un proceso excepcional dirigido a las personas migrantes que se encuentran en situación irregular o solicitantes de Protección Internacional en España, y que hayan llegado antes del 1 enero de 2026. La regularización permitirá a más de medio millón de personas obtener permiso de trabajo y residencia en España por al menos un año, acceder a servicios sociales y sanitarios e, integrarse social y laboralmente.

¿Para qué sirve la web?

Primero, ofrece información detallada sobre el proceso: quién puede beneficiarse, qué documentación hace falta y cómo funciona la regularización. También incluye preguntas frecuentes, vídeos explicativos y un formulario para enviar dudas. Además, la plataforma incluye documentos importantes como el texto de la norma publicada en el BOE y el llamado formulario de vulnerabilidad.

Segundo, incorpora un verificador o simulador de requisitos. Eso significa que una persona puede responder unas preguntas orientativas para comprobar si, en principio, cumple las condiciones para acceder a la regularización. Es importante no olvidar que este documento es solo orientativo, y no garantiza que la solicitud vaya a ser aprobada o denegada.

Tercero, desde el portal se puede iniciar el trámite telemático, que el Ministerio presenta como la vía preferente, porque está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Los interesados pueden realizar el trámite a través del certificado electrónico, o mediante representantes autorizados.

Cita Previa

Existen tres formas de solicitarla:

con Cl@ve o identificación digital , pudiendo elegir oficina, día y hora;

, pudiendo elegir oficina, día y hora; mediante un formulario web , donde la cita no se asigna al instante, sino que llega después por correo o SMS;

, donde la cita no se asigna al instante, sino que llega después por correo o SMS; llamando al teléfono 060, con atención de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.

¡Avisos importantes!

El portal web recalca dos avisos que no debes pasar por alto a la hora de realizar el trámite. El primero es que, “sin cita previa no habrá atención presencial”. El segundo indica que, “pedir la cita es completamente gratis, y si alguien cobra por gestionarla, sería una señal de fraude”.

Ayuda externa

Además, si así lo consideran oportuno, los potenciales beneficiarios pueden contar con la colaboración de abogados especializados en extranjería, graduados sociales, gestores administrativos, y entidades colaboradoras en extranjería.