¡Atención radar! Así es el control en Zamora de más de 3.000 vehículos al día en la campaña especial de velocidad

Con un aviso luminoso de "¡Control radar!" en el vehículo policial y el despliegue de los agentes y medios habituales, se ha desarrollado a una decena de kilómetros de Zamora, en el término municipal de La Hiniesta, junto a la base de Adif, uno de los controles de la campaña especial de velocidad que lleva a cabo Tráfico toda esta semana, hasta el próximo domingo.

El cartel de advertencia era bien visible para los conductores que se dirigían a la capital, pero los que iban en dirección a Carbajales de Alba se llevaban la sorpresa unos kilómetros antes, donde estaba estacionado junto a un camino el coche patrulla con el cinemómetro que a todo aquel que superaba en más de un 7% (el margen de error que tenía el radar utilizado) la velocidad de la vía de 90 kilómetros hora se llevaba una fotografía y algo más de recuerdo.

Esa estampa de este jueves por la mañana en el kilómetro 9,3 de la carretera ZA-P-1405 es la rutina de esos días de los agentes de Tráfico de Zamora, con motivo de la campaña especial que se prolongará hasta el domingo día 19.

También en vías urbanas

Pero no solo de ellos, también la Policía Municipal de Zamora y las policías locales de Benavente y Toro intensifican estos días los controles de velocidad en las vías urbanas, sumándose a la campaña.

Señalización del control de velocidad. / José Luis Fernández

En total, cada día está previsto que se controlen entre 3.000 y 4.000 vehículos en la provincia de Zamora, solo en las vías convencionales, según ha detallado el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, Juan Carlos Nogueiras, que detalla que este año la campaña se centra en esas carreteras que no son de doble carril por cada sentido, aunque los controles también se extiendan a las autovías. Igualmente, es prioritario en la campaña controlar las vías urbanas.

Para desarrollar esta campaña existe un motivo más poderoso que el de la recaudación por multas y es el que ha recordado tanto el capitán Nogueiras como el jefe provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez. La velocidad es un factor concurrente en el 22% de los accidentes de tráfico.

Control de velocidad en la carretera de La Hiniesta. / José Luis Fernández

Además de ello, en la campaña, los vehículos que llevan el radar se encargan de controlar, a través de la matrículas de los coches que pasan por el tramo de control, otros datos, como si el vehículo tiene el seguro o la ITV en vigor.

En la mayoría de los casos, el exceso de velocidad se resuelve con una multa, que en el caso de los conductores extranjeros deben pagar en el acto, mientras que los nacionales pueden hacerlo en el momento con tarjeta de crédito con el descuento del 50% por pronto pago, o a posteriori. En las situaciones más extremas, cuando el exceso de velocidad rebasa determinados límites, puede considerarse delito y llevar al conductor al juzgado.

Dos fallecidos

Peor lo han tenido los dos fallecidos, los cinco heridos graves y 28 leves que se han registrado en lo que va de año en las carreteras de la provincia, unas cifras similares a las del año pasado por estas fechas, cuando había dos muertos, tres heridos graves y 34 leves, según los datos facilitados por el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, que ha recalcado que "conducir a una velocidad adecuada es primordial".