Ángel Almeida, galerista: "Al público le gusta ver y emocionarse con el arte, aunque no lo pueda comprar"

El zamorano Ángel Almeida es toda una referencia en el mundo del arte en Zamora. No en vano, regenta la única galería de arte existente en la ciudad que celebra sus 30 años de funcionamiento, una efeméride que ha querido celebrar con una amplia exposición en la Biblioteca Pública de Zamora.

¿Cómo aterrizó en el mundo del arte?

Tuve el Charol, luego Café Galería Caché. Allí empecé a hacer mis pinitos con gente emergente, estudiantes de la Facultad de Salamanca como Rafa Guzmán, Ana Zaragozá que empezaron a hacer cositas conmigo en la plaza de los Cientos. Lo abrí en el año 87 y duró hasta el 95. Me arruiné, dejé la hostelería y aposté por abrir una pequeña galería de arte en el pasaje de Santa Clara, un pequeño espacio de 6x6, por eso se llama Espacio 36.

Inicios

Los inicios fueron....

Con muchas dificultades. Los artistas importantes no me conocían, no confían... Los dos primeros años fueron terribles. Gracias a la constancia y al apoyo incondicional de mi mujer y mi hija no tiré la toalla y forjé lo que es ahora la galería con exposiciones de calado.

¿Cuáles fueron sus líneas de trabajo?

Me decanté directamente por la figuración y el realismo. Dentro de todos los ismos, neo, hiper..., pero siempre dentro de la figuración y el realismo. La expresión abstracta la he tocado puntualmente en exposiciones colectivas. Yo sabía que si apostaba por la abstracción, no iba a durar dos años porque una galería vive también de vender a obra, no es una sala de exposiciones. A lo largo de estos años en Zamora ha habido otras galerías incluso una sala de subastas, pero no han fructificado.

Angel Almeida / José Luis Fernández / LZA

Zamora es una ciudad de provincia, ¿existen compradores de arte en ella?

En Zamora hay grandes amantes del arte, no voy a decir que sean grandes coleccionistas, pero son gente, muchos de ellos, que aman el arte, y cuando ven una pieza que está dentro de una relación calidad-precio que ellos estiman que es acorde, la adquieren y amplían su colección. Ha sido un proceso muy largo ahora tengo clientes de fuera de Zamora y dispongo de un fondo de arte importante donde están representados más de 60 artistas de calado nacional y muchos de ellos importantísimos.

¿Cuántas exposiciones ha llevado a cabo?

A lo largo de estos años he realizado unas 500 exposiciones. Una de las claves de mi galería ha sido una vorágine de actividad porque un espacio cultural tiene que tener actividad constante. Las exposiciones que llevo a cabo duran como mucho 20 días. No tiene sentido más tiempo y una es sucedida por otra e intento que no tengan nada que ver la que hay ahora con la siguiente, que aunque sea figuración el concepto sea distinto.

¿Ha cambiado el tipo público que acude a su sala a lo largo de estas tres décadas?

No. La gente que tiene interés por el motor no le interesa para nada el arte y la gente que tiene mucho interés por el arte no le interesa para nada el motor. Es un binomio con el que ejemplifico que la gente enamorada del arte tiene un interés especial. Yo lo que sí que veo es que a la gente le interesa ver, analizar, sentir, sensibilizarse, emocionarse, aunque luego no puedan acceder a adquirir una obra.

Bienal

Las bienales ¿generaron una mayor sensibilización hacia el arte?

La bienal de Zamora ha sido un referente, la bienal de Pontevedra y la de Zamora han sido las más antiguas de España. La primera bienal que instauró Miguel Gamazo, un amante del arte, hizo que los zamoranos estuvieran deseando que cada dos años hubiese la bienal. Luego vino la de escultura ibérica, la que hizo Coomonte, la bienal de pintura y era masiva la afluencia, sobre todo, de zamoranos, pero venía mucha gente de fuera. Ahora, intento apostar junto con otra persona, el pintor Fernando Lozano Bordell, por volver a retomar esa bienal, por volver a darle a Zamora el marchamo importante que tuvo durante muchas ediciones, ya que, por desgracia, vino una crisis y se diluyó, como se diluyó también en Pontevedra, pero allí la han vuelto a retomar. Insto a las instituciones a que se sienten a hablar para retomarla con varias sedes y con artistas de carácter nacional importantísimos dentro del realismo.

Quiero seguir trabajando unos años, pero me gustaría darle el relevo a alguien que ame el arte

El arte ha vivido años complejos, la mayor dificultad que usted afronta actualmente ¿cuál es?

La edad. Ahora mismo podría estar jubilado, pero puedo permitirme el lujo de elegir quién viene a mi galería, en qué condiciones viene, y de qué forma quiero que venga. Antes no, antes tenía que agarrarme a un clavo ardiendo. Quiero seguir trabajando unos años, pero me gustaría darle el relevo a alguien que ame el arte, que tenga un talante comercial, alguien a quien puedo dejarle abonado el terreno tras 30 años.

La galería de arte brinda la oportunidad al público de disfrutar de exposiciones todo el año, salvo 15 días de julio que cierra sus puertas. Ahora con motivo del 30 aniversario de su sala, en la Biblioteca Pública comparte con los zamoranos obras de 24 artistas.

En las Navidades de 2024 comisarié en la Biblioteca Pública una gran exposición en memoria de Juan Carlos Matilla, fallecido en el año 2021 con 53 años. Por ella pasaron cerca de 4.000 personas en dos meses. El director de la Biblioteca, Paco Pardo, me animó a realizar alguna otra y como era el 30 aniversario de la galería, 15 años en la primera ubicación y 15 años en la actual en la calle de San Andrés, me animé.

¿Desde qué premisa organizó la muestra?

Me planteé una exposición con artistas zamoranos que tengan un denominador común: todos hayan trabajado conmigo directa o indirectamente. A Antonio Pedrero yo no he hecho ninguna exposición individual en mis 30 años, pero he vendido muchas obras suyas y en exposiciones colectivas ha habido obras de Antonio Pedrero. No quiero que nadie se dé por olvidado porque falta esa persona o ese artista, posiblemente falte porque no haya trabajado conmigo.

¿Fue laborioso seleccionar las piezas pictóricas?

Hablé con todos ello y en el caso de los fallecidos, como pueden ser Castilviejo o Torre Cavero contacté con coleccionistas que son muy amigos de mi galería, ya que he recopilado obras que son colección particular. Hay muchas obras que están cedidas por colecciones y que volverán a ellas cuando se desmonte la exposición.