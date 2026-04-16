Alejo Sauras y Maggie Civantos protagonizan "Kraken", el filme de Manuel Sanabria que se preestrena en Zamora

La película "Kraken: El libro negro de las horas", un thriller psicológico basado en la exitosa saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi, llega a Zamora una semana antes que al resto del país.

El motivo su preestreno en Multicines Zamora de la mano de uno de sus directores, el zamorano Manuel Sanabria.

El cineasta se embarcó en el proyecto de la productora Isla Audiovisual tras leer la novela. "Veía en ella un thriller de aventuras muy entretenido muy ambicioso y grande porque contaban dos tiempos, en el presente y en los años 70" sintetiza Sanabria que tenía muy claro que "no quería que fuese una película larga de las que dura tres horas".

El director zamorano Manuel Sanabria. / Cedida

La cinta, con un guión adaptado por Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez, cuenta con actores que han trabajado en más ocasiones con el zamorano, como Alejo Sauras y Maggie Civantos, a lo que se unen Natalia Millán o Fernando Soto con intérpretes emergentes como Aitziber Luma o Martín Urrutia.

"Hemos conseguido aunar rostros muy populares con mucha experiencia, con caras nuevas que hemos encontrado en castings" describe el director. El zamorano confiesa que esa combinación "le encanta", pues en los rodajes "se junta el saber hacer y a profesionalidad con gente muy joven, que tiene una ilusión tremenda y unas ganas de aprender".

Este proyecto Sanabria lo codirige con Joaquín Llamas, con quien había trabajado previamente. "Es una manera de trabajar con la que me siento cómodo, siempre que elijas bien a tu compañero de viaje; de hecho, esta es mi quinta película y cuatro de ellas han sido codirigidas", certifica.

Ubicaciones

El trabajo, con escenas de persecuciones y rodada en lugares emblemáticos de Madrid y Vitoria, "tiene giros y mucha tensión" así como "una historia muy emotiva detrás, para mí el secreto de las novelas de Urturi, que hemos potenciado" precisa Manuel Sanabria.

Estreno

"Kraken: El libro negro de las horas", que se estrenó en la sección oficial del Festival de Málaga, llega a las salas de todo el país el próximo día 24 de abril. Antes, este sábado 18 a las 20.00 horas, tendrá lugar un preestreno en Zamora, en Multicines.

Para el cineasta es "una suerte y un lujo que Zamora siga conservando unos cines como los Multicines, donde acudí de jovencito y me gusta seguir yendo a presentar mis películas y supone una ocasión para reencontrarme con los amigos y familiares que tengo en Zamora".