AEMET alerta a los zamoranos: esperan días de verano en abril

Si eres de los que disfrutan de un café en una terraza al sol, puedes hacer planes estos días. Durante el final de esta semana y el inicio de la siguiente, las temperaturas se mantendrán estables en Zamora entre los 10 y los 30 ºC. Aunque la variación térmica pueda oscilar entorno a los 20 ºC en un día, la diferencia solo se notará prácticamente en el amanecer y en algunos casos en el atardecer.

Qué hacer en Zamora con este tiempo

La semana que viene, el verano dará un avance en Zamora y las temperaturas, más que primaverales, serán las propias de la época estival. Serán días ideales para hacer una ruta de senderismo por nuestras comarcas sin temor de que pueda llover o para pasear por las calles y parques de Zamora.

El tiempo en Zamora del 16 al 22 de abril de 2026 / AEMET

Adiós al cansancio

Las buenas noticias que nos trae el tiempo es que, según los expertos, en estas semanas del año y con estas temperaturas, podemos decir adiós a la astenia primaveral y disfrutar del buen tiempo de este fin de semana sin estar cansados todo el día.

Esta semana, los zamoranos solo tendrán que acordarse de la chaqueta si van a salir por la noche.