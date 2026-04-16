Más de 3.000 docentes de Zamora se ven afectados por la falta de compatibilidad entre Carrera Profesional y sexenios, según CCOO

“Esta situación de bloqueo de las negociaciones pone en riesgo la calidad del servicio educativo en nuestra Comunidad y en nuestra provincia”. Así resume la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León el malestar existente entre el personal docente no universitario, ante la falta de avances en los procesos negociadores que afectan a las plantillas dependientes de la Consejería de Educación.

CCOO frente al IES La Vaguada. / A.B.G.

Desde el sindicato recuerdan que la comisión de seguimiento del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025, que debería reunirse al menos dos veces por trimestre, no está siendo convocada. Por ello, CCOO ha intensificado sus movilizaciones: el 26 de marzo ante la Dirección Provincial de Educación, el 9 de abril ante la Consejería y este 16 de abril en el IES La Vaguada.

La organización sindical insiste en que es necesario “desbloquear de inmediato” todos los procesos de negociación pendientes que afectan al personal funcionario docente. Entre sus principales reivindicaciones figura que la acción tutorial sea retribuida y pase a considerarse horario lectivo en todos los niveles educativos.

Además, CCOO reclama la reducción de al menos un tercio de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años sin reducción salarial, una medida que, subrayan, "sigue sin aplicarse en Castilla y León, una de las dos únicas comunidades donde todavía no se reconoce ese derecho".

El sindicato también pide un incremento de plantilla en los centros educativos y garantizar una estructura estable de personal para atender al alumnado con necesidad de apoyo y compensación educativa. A ello suma la revisión de licencias y permisos y nuevas mejoras retributivas para el profesorado.

Entre estas demandas salariales, CCOO destaca la compatibilidad entre la Carrera Profesional y los sexenios, una cuestión que, según denuncia, afecta a más de 3.000 docentes en la provincia de Zamora. El sindicato considera que la falta de avances no solo bloquea derechos laborales, sino que repercute directamente en la calidad del servicio educativo.