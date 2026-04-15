Zamora alcanza su pico máximo histórico en actividad de donación de órganos

Zamora lidera el crecimiento tanto en donación multiorgánica como también en donación de tejidos de toda Castilla y León. En concreto, la provincia registra en 2025 un incremento del 50% del número de donante eficaces con una tasa de 72,6 donantes fallecidos por millón de población (p.m.p.) frente al 48,2 donantes p.m.p. del año previo. A nivel nacional se han alcanzado los 51,9 donantes p.m.p., mientras que en Castilla y León son 54,4 donantes.

Cifras que constituyen un pico histórico para Zamora, tal y como se ha destacado hoy en la XIV Jornada de Actualización en Donación de Órganos y Tejidos que se ha celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Zamora.

Asimismo, los profesionales han resaltado el gran número de donantes tipo "muerto-tejidos", es decir, donantes en los que está contraindicado donar órganos, pero no donar tejidos, durante el pasado año en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, siendo el número de más alto de toda la Comunidad.

XIV Jornada de Actualización en Donación de Órganos y Tejidos en Zamora. / L. G.

Específicamente, el número de donantes reales de órganos durante el año 2025 ha sido de 12, la mejor cifra de donación en Zamora, con tan solo una negativa. La edad media de los donantes fue de 68,83 años, siendo 7 hombres (el 58,33%) y 5 mujeres (el 41,66%).

"Hemos tenido una tasa por casi del doble con respecto a la del año 2024, así que sobre todo agradecer a las familias ese gesto tan magnífico que ha hecho que Zamora destaque en Castilla y León este año, tanto en donación multiorgánica como también en donación de tejidos", expresó Laura L. Beltrán, Médico Coordinador de Trasplantes del Complejo Asistencial de Zamora.

La jornada ha contado con la participación de Rosa Ibán, presidenta de la Sociedad Española de Medicina, Urgencias y Emergencias en Castilla y León, quién resaltó que como sociedad científica, uno de sus principales objetivos es formar a los profesionales que trabajan en urgencias y emergencias.

Encuentro en el que quedó patente la "generosidad" de los ciudadanos de toda la Comunidad con una "respuesta de un sí de aquellas familias que en el peor momento de sus vidas dicen que sí a la donación para ayudar a otras personas", ha declarado María Eugenia Perea, Coordinadora de Trasplantes de Castilla y León.

Perea apreció también que la Comunidad actualmente dispone de todos los programas de trasplante que se necesitan, siendo el principal objetivo seguir consolidando los programas de trasplante "para tener mucha más experiencia y que los pacientes trasplantados tengan muy buenos resultados".

La jornada sirvió también para profundizar en la comunicación. Para ello, se contó con la presencia de Itziar Martínez, jefa de Sección Enfermera de Coordinación de Trasplantes en la Organización Nacional de Trasplantes (ONT); y David Uruñuela, reconocido enfermero de la ONT, especializado en la coordinación de trasplantes y la gestión de donaciones. Ambos son docentes de un curso de comunicación que se imparte desde la ONT desde el año 92, centrado en la comunicación en situaciones críticas.

"Partimos de la base de que la donación es un derecho y que es necesario que los profesionales sanitarios, igual que están formados en otras muchas técnicas y habilidades a nivel científico, se formen en la comunicación porque estamos hablando que para poder hablar con una familia probablemente en el peor momento de su vida tienes que estar formado para ayudarles en ese momento, para establecer una relación de ayuda y a partir de ahí, si estamos tratando con familias de posibles donantes, ofrecerles la opción de la donación", detalló Martínez.