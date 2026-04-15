Zamora acogerá el primer Alteisa Guitar Show con Frank Gambale y Kiko Loureiro

Zamora volverá a situarse en el mapa internacional de la música con la celebración del primer Alteisa Guitar Show, una cita que tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Teatro Ramos Carrión.

La actividad nace con la vocación de convertirse en el gran punto de encuentro para los amantes de la guitarra en España. Impulsado por la empresa zamorana Alteisa tras la trayectoria consolidada del Alteisa Drumfest, el nuevo festival será, “por el momento, el primero y único de estas características que se celebra en el país” remarcan.

Artistas de talla internacional

El Alteisa Guitar Show reunirá a algunos de los guitarristas más destacados del panorama internacional, que compartirán escenario, experiencia y conocimiento con el público a través de masterclasses y encuentros cercanos.

Entre ellos figuran Frank Gambale, histórico colaborador de Chick Corea y Return to Forever; Kiko Loureiro, exintegrante de Angra y Megadeth y ganador de un premio Grammy con la banda estadounidense; Chris Buck, una de las figuras más destacadas del blues rock británico actual al frente de Cardinal Black; y Peredur ap Gwynedd, miembro de Pendulum y músico con experiencia junto a artistas como Natalie Imbruglia, Faithless o Sophie Ellis-Bextor.

Cartel con los profesionales participantes / Cedida

Estos profesionales ofrecerán sesiones en las que mostrarán su técnica, explicarán sus enfoques musicales y responderán a las preguntas de los asistentes, con el objetivo de convertir el festival en un espacio de aprendizaje, inspiración y convivencia para guitarristas, aficionados y profesionales. Además, a lo largo de la jornada habrá firmas de artistas y momentos de contacto directo con el público.

Interés

El evento ha tenido una gran aceptación en el mundo de la guitarra y, en su primera edición, ya lleva el 95% de entradas vendidas.

Los interesados en el evento pueden hacerse con las últimas entradas disponibles en el sitio web del festival, alteisaguitarshow.com, o bien en las instalaciones de Alteisa de la Calle Labrador.

Exposición de guitarras, bajos y accesorios

Las instalaciones del Teatro Ramos Carrión acogerán también durante toda la jornada una amplia exposición de guitarras, bajos, amplificadores y accesorios, con presencia de las mejores marcas y fabricantes del sector. Los asistentes podrán conocer y probar las últimas novedades del mercado, mientras especialistas de las marcas, responsables comerciales, jefes de distribución e importadores atenderán los distintos stands para ofrecer información técnica y comercial sobre el material expuesto.

La organización destaca también el impacto cultural, turístico y económico del evento para la ciudad. El formato de jornada única favorecerá la llegada de asistentes de otras localidades, muchos de los cuales pernoctarán en Zamora y aprovecharán su estancia para disfrutar de su gastronomía y de su patrimonio monumental, contribuyendo así a dinamizar la actividad local durante todo el fin de semana.

Jam session en el Avalon Café

Como broche final, el Alteisa Guitar Show celebrará una jam session en el Avalon Café a partir de las 22.00 horas, a cargo de Víctor Blacksmith Quintet. En ella, los asistentes podrán participar tocando distintos temas, además de compartir un ambiente más cercano con los artistas invitados y poner el mejor cierre posible a una jornada llamada a convertirse en una referencia nacional para el mundo de la guitarra.

Agenda del Alteisa Guitar Show 2026