Divulgación
La UNED de Zamora exhibe la muestra "En los orígenes", que fusiona arte, género y matemáticas en la Prehistoria
El claustro del Colegio Universitario acoge una muestra divulgativa que pone en relación el arte, las cuestiones de género y las matemáticas en la Prehistoria
Natalia Sánchez
La relación del arte en pared con los ciclos lunares, con el hueso Ishango (un utensilio de hueso que data del Paleolítico superior que presenta una serie de muescas) o con las decoraciones generadas por las traslaciones, giros o simetrías de réplicas pintaderas canarias (aborígenes canarios que tenían esas formas de tatuarse matemáticamente organizadas), suponen algunos de los conceptos presentes en la muestra "En los orígenes. Arte, género y matemática en la Prehistoria", que puede descubrirse hasta el 8 de mayo en el claustro del Colegio Universitario.
La exposición, impulsada desde la UNED de Zamora, está estructurada en diez paneles a modo de capítulos que combinan textos e imágenes independientes e inmersivos, ya que cada uno presenta un código QR que permite, con el móvil, escuchar locuciones de los textos en inglés, francés, alemán y español e incluso vídeos en lengua de signos, completándose, además, con referencias bibliográficas, muchas de las cuales pueden contemplarse en las vitrinas instaladas, "abiertas en páginas muy concretas para animar a leer y a acudir a las bibliotecas", explicó en la inauguración el comisario de la muestra, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco A. González Redondo.
El estudioso señaló que "la ciencia no es creencia, es algo que siempre está en construcción. Está esperando que venga alguien a mirar de otra manera y a dar respuestas mejores a preguntas impertinentes".
Jóvenes
Por su parte, el director de la UNED de Zamora, Antonio Rodríguez González, invitó a los institutos de Educación Secundaria a acudir con su alumnado porque "iniciativas como esta contribuyen a atraer el interés por las matemáticas mostrando su dimensión cultural, histórica y creativa y ayudando a comprender la importancia de esta disciplina absolutamente transversal".
Actividades complementarias
La muestra cuenta además con varias charlas divulgativas.
Las citas serán en el centro de la UNED en Zamora el día 16 de abril a las 19.00 horas, con "Construyendo simetrías: decora tu propia Alhambra", impartida por la profesora Raquel Díaz Sánchez, y el día 29 de abril a las 19.00 horas con el catedrático de Geometría y Topología de la UNED, Emilio Bujalance García, que ahondará en "La globalización de las matemáticas a través de los ICM".
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