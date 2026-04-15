La UNED de Zamora analizará el uso de patinetes eléctricos desde una perspectiva jurídica y de seguridad ciudadana

La UNED de Zamoraorganiza una jornada para abordar la situación de los patinetes eléctricos como vehículos de movilidad personal desde una perspectiva jurídica y de seguridad ciudadana porque su incremento de uso ha cambiado la manera de transitar por las ciudades.

La actividad contará con la visión de la Policía Municipal de Zamora, a través del subjefe de la Policía Municipal de Zamora encargado de movilidad, Luis Concejo García, que explicará la realidad a pie de calle; el abogado en ejercicio José Hernández de la Fuente que ahondará en la gestión de derechos y reclamaciones, y desde la Fiscalía, Belén Fernández Vizán, se delimitará las responsabilidades penales derivadas de su uso y la protección de las víctimas.

Tras las intervenciones de cada uno, que durarán 25 minutos, los tres ponentes mantendrán un coloquio con los asistentes

“Hemos notado que hay un goteo de incidencias con los patinetes eléctricos en Zamora en el último año y medio” explicó el organizador del curso, José María Payo, mientras que la fiscal Belén Fernández adelantó que “a día de hoy, no sabemos si lo podemos equiparar a vehículos a motor o no” y agregó que “los patinetes, que ahora mismo es algo que se utiliza todos los días y hay que dar una solución clara de carácter jurisprudencial que va a venir de la casuística que se produzca al día a día”.

Matriculación

La jornada, gratuita, comenzará el martes 28 de abril a las 17.00 horas en la sede de la UNED en Zamora físicamente y quienes seguirla de manera on line deberán matricularse para recibir el enlace que le permita conectarse, explicó el director de la UNED en Zamora, Antonio Rodríguez.