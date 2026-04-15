Un trozo de Zamora en TikTok: un viaje por las leyendas de la provincia

Las redes sociales han favorecido que los consumidores se desconecten de su entorno, pero también han conseguido algo muy bonito: que aquellos que están lejos de su tierra puedan crear una comunidad que les haga sentir más cerca.

Por eso, encontrar perfiles que hablen de costumbres, tradiciones y leyendas de zonas como Zamora resulta especialmente reconfortante para aquellos que han tenido que abandonar el sitio al que pertenecen y quieren seguir guardando contacto con él, aunque sea a través de la pantalla.

Es el caso de cuentas como la de Alberto, un creador zamorano que se dedica a subir vídeos en los que habla de la provincia contando sus leyendas, anécdotas históricas y destacando el folclore de la tierra.

En el perfil no solo encuentras las historias más conocidas de Zamora, sino algunas tan especiales que ni siquiera los vecinos o descendientes del propio pueblo las reconocen, y así lo hacen saber en los comentarios. Es en esa sección también donde otros usuarios cuentan sus historias, inspirando muchas veces el contenido de otros vídeos y sirviendo de ayuda para que otros perfiles conozcan un poco más de la historia de Zamora.

Estas piezas, que no suelen extenderse durante más de dos minutos, comienzan con un gancho atractivo y así retienen la atracción de los espectadores. Pero no es para menos, el folclore zamorano da para eso y mucho más.

Uno de los vídeos más populares del perfil narra la leyenda que podría dar nombre al Palacio de los Momos, el conocido edificio declarado Monumento Nacional en el que se encuentra la Audiencia Provincial.

Contando historias de aquí

Como en el caso de Alberto, muchos creadores de contenido en redes sociales apuestan por vídeos didácticos en los que narran historias que, de otra manera, probablemente terminarían perdiéndose o no llegarían ni a la mitad del público que conquistan así.

Esta es una bonita manera de reivindicar la tierra, con historias, recetas, leyenda o folclore que crece cada vez que se comparte.