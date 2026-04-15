¿Quién tiene más riesgo de contagiarse de legionela? El caso de la piscina de Los Almendros de Zamora pone el foco en la enfermedad

El cierre de las duchas en la piscina de Los Almendros a consecuencia de un positivo en los análisis de legionela ha puesto a los usuarios en alerta. Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre esta bacteria que está de forma natural en el agua, pero que puede convertirse en un problema de salud cuando se multiplica en sistemas artificiales como torres de refrigeración, redes de agua, duchas, spas o sistemas de aire acondicionado.

La enfermedad en sí es la legionelosis, una infección respiratoria que puede llegar a ser grave. Sin embargo, lo primero que debes saber es que no se contagia de persona a persona. La infección se produce al inhalar pequeñas gotas de agua (aerosoles) que contienen la bacteria. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al ducharse, en fuentes ornamentales, jacuzzis o instalaciones mal mantenidas donde el agua esté estancada o a temperaturas templadas (entre 20 y 45 grados), que favorecen su proliferación.

¿Quién tiene más riesgo?

Aunque cualquiera puede infectarse de legionela, hay que poner la lupa sobre el caso en cuestión. En la piscina zamorana de Los Almendros, los usuarios más habituales son las personas mayores que acuden al programa municipal -mayores de 65 años- y niños nacidos en 2017. Se da la circunstancia de que durante este tercer trimestre, justo cuando ha saltado la polémica, los colegios de Zamora envían a sus alumnos de Tercero de Primaria -ocho años- a la piscina en sustitución de la Educación Física habitual.

Aunque los menores suelen ser los que más preocupación causan, has de saber que el colectivo con más riesgo es el de personas mayores de 50 años, fumadores o exfumadores y personas con enfermedades respiratorias o un sistema inmunitario debilitado.

Síntomas más habituales La legionelosis puede manifestarse de dos formas: Forma leve: Fiebre

Dolor muscular

Malestar general

No afecta a los pulmones y suele remitir sola

Forma grave: Fiebre alta

Tos (seca o con mucosidad)

Dificultad para respirar

Dolor torácico

Dolor muscular y fatiga

En algunos casos, diarrea o confusión

Esta forma puede derivar en neumonía y requiere atención médica urgente.

¿Qué hacer ante un posible caso?

Ante síntomas compatibles, especialmente si hay fiebre alta y problemas respiratorios, debes acudir al médico lo antes posible e informarles sobre si se ha estado en hoteles, spas o instalaciones con agua en los días previos. La detección precoz es clave para evitar complicaciones.

Prevención: la clave está en el mantenimiento

La mejor forma de evitar la legionela es la prevención: