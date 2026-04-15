El proyecto de Monte la Reina en Zamora, referente para Defensa en sostenibilidad

Mandos de distintos destacamentos del Ejército de las comunidades de Castilla y León y Cantabria junto a "embajadores" civiles que ayudan en la difusión y el conocimiento público de las Fuerzas Armadas y su labor en la sociedad se han dado cita en un encuentro celebrado en Zamora en el que uno de los protagonistas ha sido el futuro cuartel que se levanta en Monte la Reina.

El encuentro ha servido para repasar la evolución del Ejército en los últimos 24 meses y conocer el futuro inmediato y, en ese sentido, se ha dado prioridad a difundir algunos aspectos del futuro acuartelamiento del término municipal de Toro. El coronel jefe de la Comandancia de Obras del Ejército de Tierra de Valladolid ha sido el encargado de ofrecer algunos detalles de ese proyecto.

Recepción a los responsables del Ejército de Castilla y León en la Diputación de Zamora. / Cedida

Mandos del Ejército que asistieron a la presentación han resaltado la importancia que tiene en cuanto a integración en el territorio y sostenibilidad. De hecho, el nuevo cuartel incluirá "aspectos muy innovadores de infraestructuras" como los relativos a la gestión del agua, la autosuficiencia y sostenibilidad energética o la solución adoptada para la generación de agua caliente, entre otros detalles.

Todo ello, hace que el cuartel de Monte la Reina sea en el ámbito del Ministerio de Defensa, uno de los dos proyectos del Ejército de Tierra en España más importantes junto al de la Base Logística de Córdoba. Esa infraestructura andaluza, que se encuentra más avanzada, es de mayor complejidad e importancia pero "el segundo, sin duda, es Monte la Reina", han recalcado mandos del Ejército, que han mostrado su confianza en que el cuartel de Monte la Reina sea una realidad en pocos años.

Marca Ejército

El encuentro celebrado este miércoles en la ciudad forma parte de la proyección de la "Marca Ejército", cuyo objetivo es acercar la institución militar a la ciudadanía y fortalecer su imagen en el ámbito social e institucional a través del compromiso de ciudadanos destacados en distintos ámbitos.

El acto, en el que la "embajadora" en Zamora, columnista y directora del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Carmen Ferreras, ha hecho de anfitriona, ha estado presidido por representantes institucionales del Ejército de Tierra con el general de división Mariano Arrazola a la cabeza, acompañado del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y de diferentes autoridades civiles y militares.

Autoridades civiles y militares. / Cedida

Antes de la presentación de los detalles del proyecto de Monte la Reina, la jornada comenzó con una recepción a los "embajadores", tras la cual se desarrolló una exposición de la "Marca Ejército" y sus elementos de identidad corporativa.

Las obras licitadas hasta ahora del futuro cuartel de Monte la Reina superan ya los 50 millones de euros para habilitar una infraestructura que acogerá de forma permanente a dos batallones del Ejército de Tierra y que superará ampliamente el millar de efectivos.