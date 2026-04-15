La plaza ecológica: un muro que aparece y desaparece para recordar lo que no debería perderse

La piedra seca volverá a Zamora, aunque sea a través de un muro efímero. La Plaza Ecológica, en la plaza de la Constitución, acogerá el tercer sábado de cada mes desde las 10.00 horas, una demostración en vivo de construcción tradicional sayaguesa, acompañada de música, gastronomía y actividades pensadas para convertir el mercado en algo más que un espacio de compra.

Presentación de la actividad sobre piedra seca en la Plaza Ecológica de Zamora. / José Luis Fernández

“Lo que queremos es que la gente no vaya solo a comprar, sino un punto de encuentro donde productores, consumidores y amigos estemos allí presentes”, explican desde Bioproeza, colectivo impulsor de la actividad junto al Ayuntamiento de Zamora. La cita, prevista dentro del mercado ecológico de abril, incluirá una food truck con tapas elaboradas a partir de productos de los propios puestos y una exhibición en directo de una pared de piedra seca a cargo de la asociación Red Sapiense.

Desde el Ayuntamiento, la iniciativa se enmarca en la apuesta por reforzar el papel comercial de la ciudad y vincularlo a los productos de proximidad y a la actividad del medio rural: “Las construcciones en piedra seca forman parte de la identidad más profunda de la organización del paisaje”, destacaron durante la presentación. La actividad, además, se suma a la programación periódica que impulsa la Concejalía de Promoción Económica, con la Plaza Ecológica el tercer sábado de cada mes, el mercado de artesanía el primero y las visitas al comercio tradicional el último sábado.

El Consistorio subraya que este tipo de propuestas buscan dinamizar los fines de semana en Zamora y convertir la ciudad en un referente en torno a los mercados tradicionales. A ello se añade, según se defendió durante el acto, una dimensión social y territorial: el comercio como elemento vertebrador, como nexo con el entorno rural y como herramienta para fomentar nuevas formas de consumo y producción ligadas a la ecología y a la fijación de población.

Bioproeza, por su parte, sitúa esta jornada como una de las actividades más destacadas de las previstas para este año. “La primera, y un poco más potente, será en el mercado de abril, el próximo sábado”, señalaron sus responsables. La intención es dar al mercado un tono más festivo y participativo, y por eso la piedra seca no llegará sola. Junto a la construcción en vivo habrá acompañamiento musical de Alberto Jambrina y de los grupos que quieran adherirse a la propuesta.

“Si fuera solo la food truck, habríamos optado por otro tipo de actuaciones, pero ligada a la piedra seca de Sayago encaja muy bien el folclore”, explican desde la organización. La idea es que la actividad conecte no solo con el patrimonio material, sino también con el inmaterial: la música, el lenguaje popular y las formas tradicionales de relación con el territorio.

De hecho, desde Bioproeza se reivindicó también la denominación popular de estas construcciones. “Hablamos de piedra seca en lo que mi abuela siempre denominaría la cortina o el cortino, dependiendo de la zona”, apuntaron, en referencia a una forma de nombrar muy arraigada en la tierra.

Para Red Sapiense, asociación centrada en la defensa y divulgación de esta técnica constructiva en Sayago, la exhibición del sábado es una oportunidad para acercar este conocimiento a la ciudad y para recordar que se trata de una tradición viva, aunque amenazada. “Las tradiciones son fundamentales para entender de dónde venimos, lo que somos y lo que hemos sido, y las entendemos además como una apuesta de futuro”, señalaron.

La asociación levantará en plena plaza de la Constitución una pared sayaguesa con la estructura típica de la comarca, una forma de construir que consideran dotada de un “lenguaje muy particular” dentro del mundo de la piedra seca. No se trata solo de mostrar una técnica, sino también de reclamar su reconocimiento. “La piedra seca está reconocida desde 2018 como patrimonio de la humanidad”, recuerdan desde Red Sapiense. Sin embargo, lamentan que Castilla y León no quedara incluida en ese reconocimiento y trabajan para que la construcción tradicional de la Comunidad sí pueda ser reconocida en futuras convocatorias.

‘El muro efímero de piedra sayaguesa’.

La actividad llevará por nombre ‘El muro efímero de piedra sayaguesa’. El proyecto consistirá en levantar una pared con piedras preparadas previamente en Bermillo y trasladadas a Zamora a primera hora del sábado. La construcción arrancará con una canción compuesta expresamente para ese momento, ‘El canto de la piedra muda’, y terminará con la deconstrucción del propio muro.

“Lo desmontaremos, lo deconstruiremos, lo tiraremos, también para que se vea que, al final, los muros están desapareciendo y, lo que es peor, están desapareciendo las personas que tienen ese conocimiento”, explican desde la asociación. Ese carácter simbólico busca llamar la atención sobre la pérdida progresiva de este patrimonio y sobre la urgencia de conservar tanto las estructuras como los saberes vinculados a ellas.

En esa línea, Red Sapiense insiste en que preservar la piedra seca no significa aspirar a conservarlo todo, pero sí “lo máximo posible”. También plantea una mirada a largo plazo: la creación de espacios de formación que permitan profesionalizar el cuidado de este patrimonio. “Nosotros también buscamos eso: que en algún momento haya una gran escuela donde formar personas que cuiden del patrimonio”, defendieron durante la presentación.

Folklore Zamorano

La música será otro de los pilares de la jornada. Alberto Jambrina, miembro de Red Sapiense y figura muy vinculada a la difusión del folclore sayagués, participará con flauta y tamboril, los instrumentos más representativos de la comarca, además de otros acompañamientos. “Haremos un baile participativo”, avanzó, tras señalar que la invitación se ha hecho extensiva a los grupos de baile tradicional de Zamora.

Jambrina defendió además la estrecha relación entre paisaje, territorio y música tradicional. Recordó que buena parte del trabajo de recuperación folclórica pasó primero por acudir a los pueblos a recopilar repertorios y después por un proceso de refolclorización urbana que ha permitido incorporar a nuevas generaciones a la práctica musical y al baile tradicional.

Durante el turno de preguntas se concretó que la demostración de piedra seca se desarrollará desde las 10.00 hasta las 15.00 horas, coincidiendo con el horario ampliado del mercado. En cuanto a los participantes, Red Sapiense estima que acudirán en torno a tres representantes directos de la asociación, entre ellos su presidente, Jaime, además de José Antonio García Pereira, maestro artesano de la piedra y natural de Roelos.

“Creemos justo que venga porque ha estado desde los inicios y es maestro artesano de toda la vida”, explicaron. La intención es que, de una manera u otra, también estén presentes simbólicamente otros artesanos veteranos, en reconocimiento a quienes durante décadas levantaron kilómetros de muros en Sayago.

La asociación centra ahora su trabajo en la divulgación, la concienciación y la construcción, al considerar que solo manteniendo viva la práctica será posible que más personas valoren este patrimonio. El inventariado detallado de los kilómetros de piedra seca existentes en la comarca, reconocen, requerirá más tiempo.

Además, Red Sapiense ya prepara un nuevo hito para los próximos meses: un encuentro nacional e internacional de piedra seca que se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio en Roelos de Sayago y Salce. “Creemos que serán alrededor de 70 personas, todos artesanos y participantes internacionales”, avanzan. Está prevista la asistencia de profesionales procedentes de Francia, Portugal, Cataluña, Aragón, País Vasco, Valencia y Baleares.

El objetivo, aseguran, es seguir tejiendo redes entre quienes trabajan la piedra seca y dignificar un oficio tradicional, profundamente ligado a la ganadería extensiva y al mantenimiento del territorio. Porque, en el fondo, de eso trata también la jornada del sábado en Zamora: de convertir una pared en una forma de memoria.