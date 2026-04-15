El Ayuntamiento ha presentado un nuevo proyecto de jardinería en el barrio de Pinilla con el que pretende recuperar una parcela municipal sin uso y transformarla en un espacio destinado a la convivencia vecinal, la educación ambiental y la mejora ecológica del entorno.

Pinilla tendrá una zona verde con huertos, árboles y espacios de convivencia. / José Luis Fernández

La actuación se desarrollará en una parcela de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, muy próxima a la zona de suelta de perros. Según explicó Pablo Novo, concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, en rueda de prensa, el objetivo es dar un aprovechamiento social y ambiental a un terreno actualmente degradado y sin uso, dentro de la estrategia municipal de ampliación planificada de la infraestructura verde de la ciudad.

Los trabajos previstos comenzarán con el desbroce y la nivelación del terreno. Posteriormente, se instalará una red de riego conectada a la red general de abastecimiento, junto con varias arquetas que facilitarán el mantenimiento del arbolado en sus primeros años por parte de los jardineros municipales.

Uno de los elementos centrales del proyecto será la creación de una decena de huertos comunitarios. El Ayuntamiento justifica esta apuesta por la elevada demanda que existe en la ciudad por este tipo de espacios, que en los últimos años se han extendido a varios puntos del municipio más allá de los huertos urbanos de la carretera de Almaraz.

Huertos educativos

Además de su uso vecinal, estos huertos tendrán también una vertiente educativa. La intención municipal es que puedan ser utilizados por los dos colegios del barrio de Pinilla, de manera que sirvan para el aprendizaje de los menores en tareas vinculadas a la horticultura y favorezcan al mismo tiempo la creación de comunidad.

El proyecto contempla igualmente la creación de un pequeño bosquete con la plantación de alrededor de 57 árboles de especies locales, entre ellas olmos, chopos y almendros. Algunas de estas especies tendrán también aprovechamiento frutal. Con esta intervención se busca mejorar las condiciones ecosistémicas, aumentar la biodiversidad, favorecer la retención de agua y contribuir a la regeneración del suelo.

La futura zona verde se completará con mobiliario y espacios estanciales, como mesas y otras instalaciones orientadas al disfrute ciudadano, siguiendo la línea de otras actuaciones similares ejecutadas en distintos puntos de la ciudad.

Desde el equipo de Gobierno se enmarca esta iniciativa en una política de continuidad en materia de renaturalización urbana y recuperación de espacios públicos. En este sentido, se recordó la ampliación de Valorio, la forestación del entorno de la ermita de Valderrey dentro del proyecto Renaturaliza, así como otras intervenciones en barrios como San Isidro o el entorno de la ermita de la Peña de Francia.