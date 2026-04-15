El Patronato de Turismo prevé 45.000 euros para la Semana Santa de Zamora y 30.000 a Mascaraza

El consejo rector del Patronato Provincial de Turismo de Zamora aprobó el pasado 30 de marzo el Plan Estratégico de Subvenciones, que prevé 45.000 euros para la Semana Santa de Zamora y 30.000 para la Federación Mascaraza (provincial de mascaradas).

Hay además 57.000 euros para subvencionar a ayuntamientos con fiestas de interés turístico y 25.000 para asociaciones locales de mascaradas. El año pasado hubo 13 solicitudes para cada una de estas líneas.

Oficinas de turismo y museos locales

Las subvenciones para la apertura de oficinas de turismo y puntos de información turística beneficiará con un importe previsible de 24.000 y 6.000 euros a Galende (oficina de Turismo del Mercado del Puente y Museo de la Memoria de Ribadelago), 19.000 a Benavente, Toro, Puebla de Sanabria y Villardeciervos, 16.000 a Alcañices, 15.000 a Fermoselle, doce mil Rihonor, once mil a la Villa Romana de Camarzana de Tera, diez mil al Museo del Barro de Pereruela y Aula Arqueológica de Arrabalde, ocho mil para el Museo de la Miel de Sagallos, 6.500 para el punto de información del Alto de Sampil, seis mil para Villadepera, Museo Micológico de Rabanales y Museo del Traje de Carbajales, cinco mil para Torregamones y el Museo del Maestro de Ceadea, y cuatro mil para el punto de información de Semana Santa de Bercianos (Asociación Cultural San Mamed), Museo de los Carochos de Riofrío y Museo del Zangarrón de Sanzoles.

Apertura de monumentos

De las subvenciones para la apertura de monumentos, 46 en toda la provincia, la mayor parte del dinero, 320.000 euros, se va para el convenio con el Obispado para 14 iglesias de Zamora, cinco de Toro y dos de Benavente.

Monumentos visitables gracias a la subvención del Patronato de Turismo / Cedida

Del resto de subvenciones la principal es la de 36.000 euros para la iglesia de Santa María, de Tábara; 19.000 euros son para la apertura de la iglesia de Santa Marta de Tera; 14.000 para la iglesia de Nuestra Señora de Azoague y ermita de San Cayetano de Puebla de Sanabria y la iglesia de San Pedro de la Nave; once mil el Convento del Sancti Spiritus de Toro (convenio con las dominicas) y la iglesia de San Martín de Castañeda; nueve mil la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Fermoselle; siete mil la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Arcenillas, la ermita de La Alcobilla, la iglesia de Santo Tomás de Otero de Sanabria, iglesia de Santa María de Mombuey e iglesia de Santa María La Real de La Hiniesta y con seis mil euros la iglesia de Grijalba de Vidriales, la Ermita de Fernandiel en Muga y el Hospital de la Piedad de Benavente.

Vino y motos

Las tres rutas del vino (Toro, Arribes y Zamora) se repartirán 160.000 euros.

Además se destinan 30.000 euros para la concentración de Motos del Lago de Sanabria, otros 30.000 para Zamora Ilusión (Congreso Nacional Motivacional) y 23.000 a Azehos para la promoción de la hostelería de Zamora.