Pablo Novo valora la "gran responsabilidad" de ser candidato a la alcaldía, pero la decisión en Izquierda Unida será colectiva

La posible candidatura de Pablo Novo a la alcaldía sigue abierta y se decidirá de forma “colectiva” y “democrática” por parte de la militancia de Izquierda Unida, según explicó el propio dirigente al ser preguntado por su nombre en las quinielas para encabezar el proyecto tras la etapa de Paco.

Novo aseguró que figurar entre las opciones para optar a la Alcaldía supone “una gran responsabilidad”, aunque subrayó que la decisión no dependerá de una sola persona, sino del conjunto de la organización: “Tenemos que tomar esa decisión de una forma colectiva, todos los militantes de Izquierda Unida, de una forma democrática”, señaló.

En ese proceso interno, recordó, no solo aparece su nombre, sino también el de otras personas de la formación, como su compañera María Eugenia. No obstante, quiso restar protagonismo a los nombres propios y poner el foco en el proyecto político y en la continuidad del trabajo del grupo.

“Lo más importante, independientemente de quién sea el próximo candidato o candidata, el sucesor de Paco en la candidatura a la alcaldía, es trasladar a la ciudadanía un mensaje de estabilidad”, afirmó. En ese sentido, defendió que la fortaleza de Izquierda Unida no reside en una persona concreta, sino en un equipo “cohesionado”, con experiencia en la institución y acostumbrado a trabajar “muy duro” para sacar adelante distintos proyectos.

Pablo Novo insistió en que, más allá de la futura designación, la formación mantendrá una línea de continuidad en su labor municipal gracias a un grupo de personas que llevan años desempeñando responsabilidades y conocen el funcionamiento del Ayuntamiento.

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Aunque reconoció nuevamente el peso que tendría asumir una candidatura de este tipo, evitó dar por hecho ningún paso inmediato y emplazó la decisión a las próximas semanas. Según avanzó, previsiblemente será en mayo cuando Izquierda Unida defina quién será su próximo candidato o candidata a la Alcaldía.