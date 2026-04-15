Pablo Alonso aspira a revalidar su cargo como presidente de la Cofradía Virgen de la Esperanza de Zamora el 16 de mayo

El actual presidente de la Cofradía Virgen de la Esperanza de Zamora, Pablo Alonso, aspira a revalidar su cargo en unas elecciones que tendrán lugar el próximo 16 de mayo.

Alonso da el paso adelante porque “queremos dar continuidad a este proyecto, consolidando lo logrado y afrontando nuevos retos”.

Proyectos

Entre sus proyectos figuran la unificación del medallón “tras 16 años en el caso de las hermanas y 11 en el de los hermanos, con el objetivo de contar con un símbolo común que nos identifique a todo”. Pese a que en su mandato la cofradía ha estrenado sede donde, entre otras cuestiones, atender a los hermanos y gestionar la actividad administrativa durante todo el año, pretende buscar “un espacio más amplio que permita mejorar la atención a los hermanos y el adecuado resguardo de nuestros enseres, manteniendo, en la medida de lo posible, una ubicación céntrica vinculada a nuestro recorrido procesional”.

También desea que la cofradía vea incrementando “de manera progresiva el patrimonio de la cofradía", en su mandato se han estrenado las campanas del Barandales, y aboga por mantener "la lista abierta de hermanos mientras organizativamente sea viable", dado el crecimiento experimentado de “más de 500 nuevos" integrantes en las últimas cuatro Semanas Santa.

Candidaturas

Los hermanos y hermanas podrán presentar sus candidaturas mediante carta certificada dirigida a la secretaria hasta el 2 de mayo, 20 naturales a partir de la convocatoria, al apartado de correos 45 de Zamora.

Una vez recibidas las propuestas, la junta directiva cesante remitirá a los cofrades la relación de las mismas enviadas en tiempo y forma.

Los cofrades deberán acudir a votar el 16 de mayo en el Seminario San Atilano de 17.00 a 21.00 horas.