Manuel Alesander, concejal de Deportes del Ayuntamiento: "Hubo un error al transmitir la información, pero tampoco tenía por qué dudar"

“La responsabilidad, como bien dijo el alcalde ayer, es de la empresa. Es decir, Sanidad tenía la misma información que tenía el Ayuntamiento, que era ninguna. Entonces, está claro de dónde parte el error". Manuel Alesander Alonso, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, recalca que "el error es por parte de la empresa, por no transmitir correctamente la información".

El cierre de las duchas en la piscina de Los Almendros, a consecuencia de un positivo en los análisis de legionela, ha puesto a los usuarios en alerta: "Aunque no trascienda públicamente, es algo habitual. No solamente ocurre en instalaciones deportivas; también ocurre en hoteles, en spas... Precisamente por eso se hacen los controles, para intentar aplicar medidas preventivas", explica el concejal.

"Es ahí donde existe el fallo por parte de la empresa: haber tenido un positivo, no haberlo comunicado e iniciar en ese momento las labores preventivas que habría que haber iniciado", añade.

A pesar de recalcar en varias ocasiones que "no tenía conocimiento de que hubiera ningún tipo de problema", ya que el propio Lunes Santo abrió la piscina con normalidad tras la parada técnica de Semana Santa, el concejal ha querido "pedir perdón a la población por transmitir esa información falsa" que, recalca, "se me transmitió".

Además, ha querido aclarar que el comentario del pasado miércoles donde desmintió "el rumor que existía en la ciudad" fue porque "la empresa responsable no dio una información veraz". Tanto es así, explica, que "Sanidad tampoco tenía conocimiento de que hubiera ningún tipo de problema", añade.

"Por mi parte, evidentemente, hubo un error al transmitir la información que se me daba en ese momento, pero tampoco tenía por qué dudar", concluye.

¿Quién asume la responsabilidad del caso?

"Una parte de la responsabilidad la tiene que dirimir Sanidad", sentencia Alesander. "Tenemos que ver cómo actúa Sanidad al respecto", añade. "Yo ahora no estoy en disposición de poder decir qué tipo de sanción, o siquiera, si se puede sancionar a la empresa. Eso lo tienen que dirimir los técnicos del Ayuntamiento", aclara.

"Las pruebas de legionela las hace siempre la empresa gestora. Tiene que hacerse una analítica al menos cada tres meses. Eso es así por ley", explica. "En ese mismo decreto también se exige la comunicación ante un positivo, que no se hizo. El problema no es el positivo, porque puede haberlos; el problema ha sido el error de comunicación", sentencia.

Situación actual

"Por ahora, las cosas están bien". El concejal ha declarado que "hoy se ha hecho la toma que sirve para contrastar las anteriores y comprobar si las actuaciones han sido correctas. Quiero tranquilizar a la población".

"Esperamos que la analítica dé negativo y se puedan abrir las duchas con total normalidad. El baño es totalmente seguro, no hay ningún tipo de problema y por eso Sanidad no cierra la piscina. Lo único que ha cerrado, por prevención, son las duchas", detalla.

Además, ha declarado que "de todo se aprende" y asegura que "este tipo de errores no se van a volver a cometer. "Desde las instituciones hay que dar una información veraz a la población", acentúa.

¿Qué ocurrirá con los bonos próximos a caducar?

El concejal ha anunciado que "los bonos que estaban en vigor o próximos a caducar se ampliarán por el periodo de tiempo restante hasta el verano".

"No se va a comunicar persona por persona porque hay muchos bonos, pero cuando utilicen el código podrán ver que se ha ampliado el plazo. Es una decisión lógica, porque entiendo que, aunque científicamente no haya problema, la gente esté preocupada y no quiera utilizar la piscina", concluye.