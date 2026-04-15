Leticia García, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León: "Me debo a Zamora, voy a seguir tirando por mi tierra"

¿Qué sensaciones tiene de cara al nuevo mandato autonómico en el que será la portavoz del Grupo Popular?

La sensación es la de que hemos llegado a un acuerdo y estamos garantizando una estabilidad, que eso es muy relevante para comenzar una legislatura. Es muy importante que los castellanoleoneses sepan que desde el punto de vista político comenzamos con esa estabilidad, llegando a acuerdos y trabajando precisamente para eso, para garantizar la estabilidad. Si hay una fórmula de crecimiento económico y social de una comunidad autónoma, sin duda, pasa por la estabilidad política. Y eso es lo que hemos hecho esta mañana aquí en las Cortes.

Sobre su nueva responsabilidad, ¿cómo asume el cargo de la portavocía?

Lo asumo con mucha ilusión, estoy muy satisfecha, muy agradecida al presidente Mañueco por esta responsabilidad y a la vez estoy comprometida. Desde luego, quiero poner todo mi empeño en esta nueva tarea porque es un puesto de muchísima relevancia a nivel autonómico y quiero responder con el mayor esfuerzo y trabajo, que es lo que me gusta y lo que siempre trato de aportar, el trabajo y el esfuerzo.

El de portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León no es un puesto cualquiera…

Es un puesto de muchísima responsabilidad política y vamos a ir marcando poco a poco la pauta de nuestro partido, del Partido Popular, desde esta portavocía, con un equipo que además es predominantemente femenino, que también creo que es muy importante destacar. En este momento tenemos una dirección del grupo totalmente femenina, y yo creo que eso también es destacable y es importante y, sobre todo, contamos con un presidente de las Cortes también en este momento que va a dar estabilidad a la institución, que va a reforzar estas Cortes de Castilla y León, dándole importancia a la Cámara y que estoy segura que, sin duda, la próxima legislatura va a definirse por el propio talante de Paco Vázquez, que va a marcar también el paso y el ritmo de la propia Cámara.

¿Como portavoz del PP en las Cortes también será enlace de los zamoranos con el Parlamento regional?

Por supuesto, yo siempre me debo a mi tierra, soy una procuradora que ha elegido Zamora y, sin duda, no les voy a fallar a los zamoranos y voy a seguir tirando también siempre por mi tierra.

Deja la Consejería de Industria, Comercio y Empleo lanzada, ¿cuáles cree que han sido las claves del balance que realiza de ese tiempo al frente de ella?

La clave está en el esfuerzo, no de la consejera, sino de todo el equipo que me ha acompañado, de los altos cargos, de todos los funcionarios que desde el minuto cero se pusieron a trabajar. Avanzamos muchísimo, conseguimos una ejecución magnífica y hemos estado al servicio de los castellanoleoneses. El balance de mi paso por la Consejería para mí es gratificante porque hemos puesto en marcha muchas iniciativas y yo creo que tenemos que estar satisfechos. Me voy orgullosa del trabajo realizado, sin duda.