Griegos, levitas y megáfonos

El abrazo entre Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Vázquez era el de dos viejos amigos que saben que por fin lo han conseguido. Por primera vez desde que el salmantino rige los designios de la Junta, la Mesa de las Cortes estará presidida por uno de los suyos. Y no cualquier persona. Se trata de su escudero, su compañero leal, su único secretario general desde que en 2017 accediera a la presidencia del Partido Popular de Castilla y León. De ahí que ambos se permitieran romper la solemnidad de un acto como el pleno de constitución de la cámara de la duodécima legislatura, evento con una altitud de copete directamente proporcional al largo de la cola de las levitas de los ujieres, vestidos con las galas reservadas para las grandes ocasiones.

Sus señorías afrontaban una jornada de incontenida emoción, aunque el poder soberano les recordaba desde la puerta que los problemas siguen estando ahí fuera. Un centenar de ciudadanos pertenecientes a colectivos de forestales, transporte sanitario y afectados por las plantas de biogás exigían megáfono en mano a los nuevos procuradores que se acuerden de ellos cuando sienten sus parlamentarios traseros en los escaños. Dentro, la escena era menos beligerante. Los nuevos preguntaban por dónde se accedía al hemiciclo, las familias pugnaban por el lugar de mejor visibilidad para cazar la foto del juramento y los que no se jugaban nada saludaban distendidos, tales eran los casos de los zamoranos Javier Faúndez, Antidio Fagúndez, Víctor López de la Parte y David Gago.

Alfonso Fernández Mañueco saluda a Francisco Vázquez. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Esta sesión constitutiva se celebraba en el nonagésimo quinto aniversario de la proclamación de la Segunda República, pero nadie en la sala quiso hacer referencias a ello. Sí se hicieron a Tucídides, Pericles y la Guerra del Peloponeso, de boca de José María Eiros, el parlamentario más veterano. También se aludió a las Cortes de León de 1188 e incluso a Michael Phelps, cuando uno de los procuradores curtidos afirmó tener más medallas de la cámara que olímpicas el nadador norteamericano. A la conclusión de la sesión, el tapete del hemiciclo se convirtió en estudio fotográfico para la inmortalización de un momento que para muchos será único, para otros rutinario y para los castellanos y leoneses, el inicio de una nueva etapa.

Sus señorías vistieron ayer ropa propia de Domingo de Ramos, pero a partir de ahora se les exigirá que se pongan el mono de trabajo. Toda la suerte del mundo para ellos.