Flores al Duero en Zamora por las víctimas gitanas del holocausto nazi

Es uno de los actos más tradicionales de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano y aunque las condiciones meteorológicas impidieron realizarlo la pasada semana por las inclemencias meteorológicas, aunque con retraso se ha podido llevar a cabo esta semana.

La tradicional ceremonia de las flores en el río en recuerdo a las víctimas gitanas del Holocausto nazi se ha llevado a cabo de forma emotiva desde el Puente de Piedra de Zamora. Con esos pétalos caídos al agua del Duero se ha revivido un gesto simbólico que trasciende más allá de ese negro episodio histórico y conecta con siglos de persecución y exclusión, desde la Pragmática de 1499 hasta las distintas legislaciones discriminatorias vigentes en España hasta 1978.

Las actividades con motivo del Día Internacional de Pueblo Gitano han vuelto a evidenciar que la que es la minoría cultural más numerosa del país, no solo forma parte de nuestra historia, sino también del presente y del futuro. "Una comunidad con identidad propia, rica y diversa, que comparte con el conjunto de la sociedad valores, aspiraciones y horizontes comunes", han resaltado en un comunicado desde la Fundación Secretariado Gitano de Zamora.

Ceremonia de las flores en recuerdo de las víctimas gitanas del holocausto nazi. / Cedida

Esa organización ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando, junto a la sociedad zamorana, en ese camino compartido, "un camino que es memoria y es presente, que es lucha y es esperanza".

Proyectos educativos

La ceremonia de las flores ha puesto la guinda del pastel a una celebración en la que este año hubo un reconocimiento especial para la educación como herramienta transformadora y un aplauso expreso para la labor que en ese sentido realizan el centro de adultos Viriato y el colegio de Infantil y Primaria Jacinto Benavente de la capital zamorana, centros que facilitan sus espacios para el desarrollo del programa Promociona, orientado a favorecer el éxito educativo del alumnado gitano en etapas obligatorias.

Del mismo modo, en el contexto del programa Caixa Proinfancia, implantado en Zamora desde junio de 2025, se reconoció la labor de centros como el Alejandro Casona, Juan XXIII, La Hispanidad y las Antiguas Escuelas de San Frontis, así como la implicación directa de sus equipos directivos.

Otros de los momentos destacados fueron el reconocimiento al emprendimiento gitano y a las iglesias evangélicas de Zamora, "no solo desde su dimensión religiosa, sino como espacios fundamentales de comunidad, apoyo mutuo y cohesión social".

La jornada del pasado día 8 también estuvo marcada por un momento de especial emoción con la interpretación del “Djelem Djelem” (anduve y anduve), himno del pueblo gitano, cuyos versos evocan la memoria de un pueblo que ha recorrido un largo camino, desde su origen en la India hasta su asentamiento en España hace más de seis siglos, marcado por la resistencia, la dignidad y la capacidad de supervivencia.