El artista Luis Paltré presenta por primera vez su pintura en la ciudad. En su desembarco en Zamora el pintor reúne 30 obras de temáticas muy distinta, en óleo sobre tabla y sobre lienzo, en la galería de arte Espacio 36 hasta el próximo 9 de mayo.

La figuración de Luis Paltré recala por primera vez en Zamora

La sala, en una primera parte, reúne una serie de bodegones donde el autor apuesta por piezas de gran formato en las que introduce cristales, mientras que en otras opta por motivos más tradicionales como frutas o incluso cabezas de ajos dotando sus naturalezas muertas de unas atmósferas muy especiales.

Un segundo ámbito recoge cuadros totalmente distintos. En estas obras Luis Paltré fija su atención en paisajes rurales, tanto viviendas como construcciones industriales, a lo largo de distintos momentos del año y con distintas tonalidades y enfoques. n