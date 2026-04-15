Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de Castilla y LeónNueva planta solar en ZamoraToro Enmaromado de BenaventeEl futuro del hotel ValbusendaEl Zamora CF depende de sí mismo
instagramlinkedin

Pintura

La figuración de Luis Paltré recala por primera vez en Zamora

El artista presenta 30 obras en la galería de arte Espacio 36 hasta principios de mayo

Arriba, público observa las obras exhibidas. Abajo, el pintor Luis Paltré flanqueado por José María Mezquita y Luis Ramos. | J. L. FERNÁNDEZ

Arriba, público observa las obras exhibidas. Abajo, el pintor Luis Paltré flanqueado por José María Mezquita y Luis Ramos. | J. L. FERNÁNDEZ

Natalia Sánchez

N. S.

El artista Luis Paltré presenta por primera vez su pintura en la ciudad. En su desembarco en Zamora el pintor reúne 30 obras de temáticas muy distinta, en óleo sobre tabla y sobre lienzo, en la galería de arte Espacio 36 hasta el próximo 9 de mayo.

La figuración de Luis Paltré recala por primera vez en Zamora

La figuración de Luis Paltré recala por primera vez en Zamora

La sala, en una primera parte, reúne una serie de bodegones donde el autor apuesta por piezas de gran formato en las que introduce cristales, mientras que en otras opta por motivos más tradicionales como frutas o incluso cabezas de ajos dotando sus naturalezas muertas de unas atmósferas muy especiales.

Noticias relacionadas y más

Un segundo ámbito recoge cuadros totalmente distintos. En estas obras Luis Paltré fija su atención en paisajes rurales, tanto viviendas como construcciones industriales, a lo largo de distintos momentos del año y con distintas tonalidades y enfoques. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents