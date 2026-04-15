Campeonato
El "February Hip Hop Zamora" regresa a Ifeza el 19 de abril con más de 1.000 bailarines y 10.000 euros en premios
El jurado del campeonato estará compuesto por bailarines profesionales como Saidi, coreógrafa de Lola Índigo, y Winston Phillips, reconocido internacionalmente
Cuando las temperaturas empiezan a subir, y abril atraviesa su meridiano, el "February Hip Hop Zamora" regresa a la ciudad para "hacernos bailar", dice Laura Huertos Pérez, técnico de Comunicación de Caja Rural de Zamora durante la presentación del II campeonato internacional de danza urbana.
El próximo domingo 19 de abril, en horario ininterrumpido, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, Ifeza acogerá esta competición a la que, según estima la organización, acudirán más de 1.000 bailarines, y se repartirán 10.000 euros en premios que se dividirán en los ganadores de las once categorías existentes: mini solista, mini parejas, baby, infantil, junior, solista, parejas, absoluta, mega crew y premium, según explicó la directora técnica del campeonato, Sara Lorden.
El certamen contará con un jurado integrado por tres bailarines profesionales, Saidi, coreógrafa que ha estado bailando con Lola Índigo, Will Smith y Maluma, por ejemplo; Winston Phillips, que es internacional y ha estado llevando batallas de sus crews por todo el mundo; y Stefan, que tiene 15 años de trayectoria en el mundo del baile, tanto como coreógrafo como bailarín, y es el actual campeón del World of Dance de Serbia.
Además, Lorden ha aclarado que "la organización estaremos allí desde las 10 de la mañana acreditando a bailarines y también vendiendo entradas al público. No hace falta tener a alguien allí bailando, puede ir todo el mundo a verlo. La entrada tiene un coste de 12 euros, así que es súper económica y es un gran espectáculo para ver durante todo el día".
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