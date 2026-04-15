El equilibrio entre placas solares, otros proyectos energéticos y agricultura: hablan las mujeres rurales en Zamora

La proliferación de proyectos energéticos y de grandes parques de energía solar fotovoltaica tiene una incidencia directa en el medio rural. Por ello, en el marco de una jornada sobre mujeres rurales celebrada este miércoles en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, la presidenta autonómica de Fademur, Loreto Fernández, se ha pronunciado sobre este tipo de infraestructuras y el "equilibrio" al que se tiene que llegar para hacerlas compatibles con la vida en el campo.

Al respecto, ha recordado que hay "mucho terreno en España que no produce nada", por lo que donde se deben poner las placas solares es en esas zonas. "España es muy extensa, tiene mucho sol y creo que también es necesario (poner parques fotovoltaicos), pero lo único, no van a ir a modernizar una zona y luego a poner placas", ha declarado.

A continuación, ha advertido que donde no caben las placas solares es "en tierras de cultivo", pero "hay extensión para todo" y existen montes que no dan nada en los que es posible implantar ese tipo de proyectos. "España es super extensa y yo creo que caben las placas y cabe la agricultura", ha agregado, para apelar a ese "equilibrio" al que hay que llegar entre un tipo de proyectos y otros. De hecho, existen iniciativas que compatibilizan el uso agrario y el energético, como en parques eólicos en los que los terrenos son cultivables y se pueden labrar o fotovoltaicos en los que dejan entrar ovejas para pastar o incluso permiten instalar pequeños huertos siempre que las plantas no alcancen una altura determinada y no afecte al uso solar.

Primera etapa de doce

Loreto Fernández ha inaugurado la que ha sido la primera etapa de "La Vuelta a la España Rural: Mujeres al frente del camino", un proyecto que hará parada en doce provincias y que promueve la participación femenina para cambiar y mejorar el medio rural, una iniciativa que Fademur impulsa con apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en la que en Zamora colabora Cobadu.

La periodista de este diario Estefanía Vega modera la mesa redonda sobre titularidad compartida de la jornada de Fademur. / José Luis Fernández

Sobre la igualdad de la mujer en el campo, Loreto Fernández, que es agricultora con explotación provincia en la provincia de Palencia, apunta a una de las claves para conseguir la integración de la mujer es la modernización de las explotaciones. De hecho, León es la provincia que encabeza la titularidad compartida de las explotaciones y también en la que hay una mayor modernización de regadíos. "Es muy urgente modernizar todos los regadíos y reconcentrar porque hay zonas que en su día estuvieron concentradas pero ahora mismo vuelve a ser necesario", ha advertido.

La mujer en las tareas del campo

También ha lanzado un mensaje sobre las tareas del campo que tradicionalmente se han asociado al hombre frente a la mujer. "Ahora mismo el trabajo físico no les tiene que asustar", a las mujeres, ya que antes era "exagerado, pero ahora mismo no, yo soy agricultora y el trabajo físico se ha acabado ya, todo está en cuestión de la maquinaria, está super modernizado", ha indicado.

En la jornada, a la que han asistido dos centenares de mujeres y jóvenes estudiantes de ciclos de FP de producción agraria de Zamora, Valladolid y Salamanca, se han abordado temas como la agricultura de precisión y las nuevas tecnologías o la titularidad compartida y las potencialidades de la agricultura familiar.