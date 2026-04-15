Las enfermeras de Zamora ya tienen su propia red social

Los más de 1.200 profesionales del Colegio de Enfermería de Zamora cuentan ya con su propia red social, bautizada como Nursia Up. Una novedosa plataforma concebida como el gran punto de encuentro de la enfermería en la que se canalizará toda la información de actividades de interés para los colegiados.

"Supone un paso estratégico hacia la modernización y el fortalecimiento de la profesión", declara Patricia Miguel, presidenta del Colegio de Enfermería de Zamora.

Herramienta digital que funcionará a nivel nacional, pero en la que los profesionales de la provincia contarán con un espacio propio, Nursia Zamora. "Con nuestra incorporación facilitamos un nuevo canal para la difusión de información, actividades y recursos de interés", detalla Miguel.

"Hasta ahora no existía un espacio común de gran alcance que permitiera construir comunidad, compartir experiencias y generar sinergias entre profesionales de distintos ámbitos y territorios", añade.

Red exclusiva para la enfermería que supone acercar de manera personalizada contenidos clave de investigación, oposiciones, premios, becas y toda la actualidad de la profesión en un entorno diseñado para responder a las necesidades de las enfermeras y los enfermeros de Zamora. De este modo, además de ofrecer la posibilidad de compartir conocimientos en el muro social, se podrán crear chats y grupos de trabajo con profesionales con los mismos intereses.

Nursia, cuya descarga está disponible ya tanto para teléfonos Android como iPhone, se constituye así como un innovador espacio en el que los profesionales de enfermería pueden encontrarse, dialogar, aprender, informarse y crecer profesionalmente. Su objetivo es convertirse en el entorno de referencia para la convivencia, el intercambio de conocimientos y el impulso al desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.