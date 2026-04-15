Club La Opinión-El Correo de Zamora
Emilio del Río presentará en Zamora su "Pequeña historia de la antigua Roma", un relato apto para todas las edades
El encuentro será el jueves 16 en el paraninfo del Colegio Universitario a partir de las 20.00 horas
Abril se despide del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA con la visita del doctor en Filología Clásica, Emilio del Río, quien presentará mañana jueves 16, a las 20.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario su libro: "Pequeña historia de la antigua Roma". La entrada, libre hasta completar aforo, acercará a los presentes a la historia de la antigua Roma, la ciudad que llegó a convertirse en el mayor imperio de la Antigüedad y en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Se trata de un libro que, como él mismo indica, "es apto para todas las edades".
"Pequeña historia de la antigua Roma" reconstruye un imperio desde la fundación de la Ciudad Eterna hasta la época de los grandes emperadores y el ocaso del Imperio, entre intrigas, batallas, conquistas y algún que otro chisme. "Este libro descubrirá cosas increíbles al lector", señala el autor.
Emilio del Río, nacido en La Rioja, es una de las voces más reconocidas en la divulgación de las humanidades clásicas en España. Doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce como profesor titular de Filología Latina especializado en Oratoria Clásica, obtuvo en 1992 el Premio Nacional de Estudios Clásicos por su tesis doctoral.
Su trayectoria académica incluye una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford, donde coincidió con Rowan Atkinson, y una intensa labor en investigación, docencia y formación en comunicación y oratoria. También ha fundado la Colección Quintiliano de Retórica y Comunicación.
A su carrera universitaria ha sumado una destacada labor divulgativa, que le ha convertido en un autor de referencia. Desde 2019 ha publicado obras como "Latín Lovers", "Calamares a la romana" (2020), "Locos por los clásicos" (2022), "Pequeña historia de la mitología clásica" (2023) y "Carpe diem" (2025), libros que han tenido una extraordinaria acogida.
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