La Diputación de Zamora destina ocho millones de euros a 321 obras en la provincia

321 obras en la provincia se ejecutarán gracias a la convocatoria de subvenciones incluidas en el Plan Municipal de Obras para la anualidad de 2027. La Diputación Provincial de Zamora movilizará ocho millones de euros para financiar las actuaciones de las entidades locales beneficiarias.

En total, se han registrado 249 solicitudes correspondientes a 245 ayuntamientos y cuatro entidades locales menores, lo que refleja el elevado grado de participación de las entidades locales zamoranas. De ellas, prácticamente la totalidad han sido admitidas, a excepción de una solicitud presentada fuera de plazo, así como una renuncia posterior, tal y como detallan desde la institución que dirige Javier Faúndez.

Las actuaciones subvencionadas abarcan principalmente obras vinculadas a servicios básicos municipales como pavimentación de vías públicas, abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado o mejora de infraestructuras municipales, si bien también se incluyen intervenciones en equipamientos, eficiencia energética y espacios públicos.

La distribución de los fondos se ha realizado conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, garantizando una asignación objetiva en función de factores como la población, los anejos y las características de cada municipio.

La Diputación de Zamora publicó este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución definitiva de la convocatoria cuyo plazo de ejecución se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2027, siendo la fecha límite de justificación el 30 de diciembre de ese mismo año. Las entidades beneficiarias dispondrán ahora de un plazo de 20 días hábiles para aceptar la subvención concedida, pudiendo ejecutar las obras hasta el 15 de diciembre de 2027, con fecha límite de justificación el 30 de diciembre del mismo año.

Resolución definitiva que incorpora la estimación de alegaciones presentadas por algunos ayuntamientos, adaptando determinadas actuaciones a circunstancias sobrevenidas, lo que "demuestra la flexibilidad del procedimiento para atender las necesidades reales del territorio", indican desde la Diputación.