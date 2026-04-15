Diálogo y "construcción diaria" de Castilla y León, arranca la legislatura autonómica de "la estabilidad"

Todo se desarrolló como marcaba el guion previsto en aras de la "estabilidad" que pregonaron PP y Vox en la sesión de arranque de la duodécima legislatura de las Cortes de Castilla y León.

El pleno constituyente plasmó al pie de la letra el acuerdo que sellan ambos partidos desde la salida de los de Abascal de los gobiernos autonómicos hace dos años. Aunque todavía queda por negociar el nuevo Ejecutivo autonómico, el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ya dio pistas al inicio del pleno de que el nuevo mandato se va a desarrollar "bajo el signo de la estabilidad".

Rocío Lucas, Leticia García y Francisco Vázquez, a los que saluda Iñaki Gómez al término del pleno. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

También el portavoz de Vox, Carlos Pollán, resaltó al finalizar la sesión constituyente la "buena predisposición" del PP y admitió que el acuerdo en el Parlamento autonómico supone "el primer paso" de cara a recoger el mandato que dieron los ciudadanos en las urnas el pasado 15 de marzo. Pollán confirmó que las negociaciones siguen con un diálogo "fluido" de cara a la conformación del nuevo Gobierno autonómico.

Por el momento, en la constitución de las Cortes, tal y como se pactó, el PP recuperó la presidencia del Parlamento tras siete años, después de cedérsela a Ciudadanos hace dos legislaturas y a Vox en la pasada.

El popular Francisco Vázquez, número dos del partido a nivel autonómico, salió elegido presidente con los 47 votos que sumaron los procuradores autonómicos de PP y Vox. En la votación de las vicepresidencias, fueron los populares los que dieron sus votos al aspirante de Vox, Carlos Menéndez, para que ocupara la vicepresidencia primera y fuera la socialista Nuria Rubio la que con el apoyo de los treinta procuradores de su grupo se hiciera con la vicepresidencia segunda.

Mañueco, con los procuradores zamoranos del PP y el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Zamora. / José Luis Fernández

En la tercera votación, la de las tres secretarías que completan la mesa de las Cortes, el órgano rector de la Cámara legislativa autonómica, el más apoyado fue el socialista Daniel de la Rosa, que logró la secretaría primera; por delante de Rocío Lucas (PP), secretaria segunda con 27 votos; y Susana Juárez (Vox), secretaria tercera con 20 sufragios.

El por qué de la cesión de seis votos

Ese resultado se explica porque seis procuradores del PP cedieron su voto a Vox, tal y como habían pactado previamente para evitar que un posible trasvase de votos del PSOE a un hipotético candidato de UPL arrebatase una de las secretarías a Vox en favor del partido regionalista leonés. Lo cierto es que no llegó a materializarse esa candidatura alternativa, pero pese a ello el PP siguió el acuerdo a rajatabla, aunque eso supusiese que su candidata a la secretaría bajara un puesto en el escalafón de la mesa de las Cortes.

Los partidos minoritarios, tanto los tres procuradores de UPL como el de Por Ávila y el de Soria Ya, se abstuvieron en las votaciones. El pleno constituyente continuó después con la jura o promesa de los cargos, entre los que predominó el "sí, juro" al "sí, prometo". De los siete procuradores zamoranos, tres del PP, tres del PSOE y una de Vox, únicamente al socialista Javier García se le oyó esa última expresión.

Tras ello, un breve discurso de Vázquez y fin de la sesión constituyente. Llegó entonces el turno de hacerse las fotos de familia con los nuevos integrantes del Parlamento autonómico.

"No es un destino inevitable"

El nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, apeló al diálogo en la nueva legislatura autonómica y subrayó que el futuro de la comunidad autónoma no está escrito ni es "un destino inevitable, sino una construcción diaria". Tras recordar que esta tierra es cuna del parlamentarismo europeo con las Cortes de León de 1188, Vázquez ha mostrado su deseo de que el Parlamento autonómico sea "lo más útil" posible a la ciudadanía y se ha comprometido a ser "el presidente de todos" y a favorecer el diálogo en la Cámara legislativa autonómica, un diálogo que ha defendido "frente a la fuerza", junto a la "ley frente al arbitrio".

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán conversan al término del pleno. / José Luis Fernández

El nuevo máximo responsable del hemiciclo castellanoleonés se ha comprometido a aportar "trabajo, lealtad y entrega" y a emplearse en una de las primeras tareas que tendrá, como es la de impulsar las conversaciones con los grupos de cara a la formación de un Gobierno en Castilla y León, algo para lo que ha invitado a poner "lo mejor de nosotros mismos", para ofrecer también "mano tendida" a todos los parlamentarios.

Por su parte, la procuradora zamorana Leticia García, en su estreno como portavoz de los populares en las Cortes de Castilla y León, ofreció tras el pleno una rueda de prensa en la que apeló a "la estabilidad" y la "normalización" de la vida política autonómica, aunque eludió hablar de las negociaciones del futuro Gobierno porque aunque trabajan "para alcanzar acuerdos de Gobierno", lo que "hoy toca es hablar del acuerdo parlamentario".

Por su parte, el nuevo portavoz socialista, Carlos Martínez, que también se estrenó en esas lides, criticó los "pactos de alcoba" entre PP y Vox, que "decían que no querían sillones y lo primero que hacen es repartírselos". A su juicio, solo falta por saber "hasta qué punto está dispuesto el PP a ceder y Mañueco a bajarse los pantalones" para conformar el nuevo Ejecutivo autonómico.

El plazo de dos meses comienza a contar.