El día de esta semana en el que los termómetros alcanzarán los 30 grados en Zamora: ¿verano en primavera?

Zamora disfrutará en los próximos días de un tiempo marcado por la estabilidad, las altas temperaturas y un Lorenzo a pleno rendimiento. Y es que la escalada térmica parece imparable hasta el punto de rozar los 30 grados a principios de la semana que viene. También la subida se registrará en las mínimas -aunque en menor medida que las máximas- y no bajarán de 11 grados a partir del fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

A partir de este jueves, el ambiente se volverá más agradable, con temperaturas que irán en aumento progresivo. Las máximas pasarán de los 22-23 grados a valores cercanos a los 28 grados durante el fin de semana, dejando una sensación plenamente primaveral, casi veraniega en las horas centrales del día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Las noches seguirán siendo frescas, con mínimas que oscilarán entre los 6 y 11 grados, aunque también tenderán a suavizarse ligeramente con el paso de los días.

Las alergias

Las abundantes lluvias de los últimos meses y la llegada del buen tiempo se convierten en el escenario perfecto para una floración. Almendros y frutales de hueso ya muestran ramas cargadas de flores y en los próximos días se sumarán manzanos y perales. Una imagen espectacular en el campo y una mala noticia para quienes sufren alergia.

Más flores implican mayor cantidad de polen en el aire. Si a eso se añaden jornadas soleadas y con viento, habituales entre marzo y abril, la concentración puede dispararse. No solo influyen los frutales: las gramíneas, muy presentes en cunetas y parcelas agrícolas, crecen con fuerza tras periodos lluviosos y elevan también los niveles ambientales.

Todo apunta a una primavera exigente para quienes padecen rinitis o conjuntivitis alérgica. Estornudos, picor de ojos, congestión nasal o sensación de falta de aire leve podrían prolongarse más semanas si el tiempo estable se mantiene. Las lluvias ayudan a limpiar la atmósfera, pero los días secos favorecen la dispersión del polen a grandes distancias.