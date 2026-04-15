El día de esta semana en el que los termómetros alcanzarán los 30 grados en Zamora: ¿verano en primavera?
Zamora disfrutará de un tiempo marcado por la estabilidad, los cielos despejados y un Lorenzo a pleno rendimiento
Zamora disfrutará en los próximos días de un tiempo marcado por la estabilidad, las altas temperaturas y un Lorenzo a pleno rendimiento. Y es que la escalada térmica parece imparable hasta el punto de rozar los 30 grados a principios de la semana que viene. También la subida se registrará en las mínimas -aunque en menor medida que las máximas- y no bajarán de 11 grados a partir del fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
A partir de este jueves, el ambiente se volverá más agradable, con temperaturas que irán en aumento progresivo. Las máximas pasarán de los 22-23 grados a valores cercanos a los 28 grados durante el fin de semana, dejando una sensación plenamente primaveral, casi veraniega en las horas centrales del día.
Las noches seguirán siendo frescas, con mínimas que oscilarán entre los 6 y 11 grados, aunque también tenderán a suavizarse ligeramente con el paso de los días.
Las alergias
Las abundantes lluvias de los últimos meses y la llegada del buen tiempo se convierten en el escenario perfecto para una floración. Almendros y frutales de hueso ya muestran ramas cargadas de flores y en los próximos días se sumarán manzanos y perales. Una imagen espectacular en el campo y una mala noticia para quienes sufren alergia.
Más flores implican mayor cantidad de polen en el aire. Si a eso se añaden jornadas soleadas y con viento, habituales entre marzo y abril, la concentración puede dispararse. No solo influyen los frutales: las gramíneas, muy presentes en cunetas y parcelas agrícolas, crecen con fuerza tras periodos lluviosos y elevan también los niveles ambientales.
Todo apunta a una primavera exigente para quienes padecen rinitis o conjuntivitis alérgica. Estornudos, picor de ojos, congestión nasal o sensación de falta de aire leve podrían prolongarse más semanas si el tiempo estable se mantiene. Las lluvias ayudan a limpiar la atmósfera, pero los días secos favorecen la dispersión del polen a grandes distancias.
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