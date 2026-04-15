Deseos en el nuevo hemiciclo: así piensan los procuradores por Zamora

Cuatro mujeres y tres hombres, cuatro novatos y tres que repiten, los siete procuradores regionales en representación de la provincia en las nuevas Cortes de Castilla y León recibieron la medalla que les acredita como parlamentarios regionales y también tuvieron oportunidad de fijar, a preguntas de este diario, sus deseos para el nuevo mandato. Al respecto, la procuradora de Vox María Luisa Calvo ha expresado su deseo de que el acuerdo con el PP en la Cámara autonómica sea "un principio de entendimiento para el resto de la legislatura". También ha indicado que espera que lo que se pacte "se respete y se siga adelante" y ha confiado en que pronto se forme el Gobierno autonómico "que es lo importante, y sobre todo hacer presupuestos". Otra de las procuradoras que repite, Leticia García, se ha comprometido a poner todo su empeño y su trabajo en su nueva tarea como portavoz del Grupo Popular, un puesto "de muchísima responsabilidad", ha dicho. Por su parte, su compañera Isabel Blanco ha garantizado que será una legislatura "de tranquilidad, de estabilidad y de serenidad". Al respecto, ha invitado a comparar el talante de esta sesión constitutiva con la de hace cuatro años, "que fue absolutamente diferente". Blanco, además, ha piropeado a su compañera Leticia García como "la mejor parlamentaria del grupo", razón por la que también será "la mejor portavoz".

"Venimos con muchísimas ganas de trabajar, de alzar la voz en defensa de lo público y por ocupar un espacio en la defensa de nuestra provincia", ha asegurado el socialista Iñaki Gómez, en nombre de sus compañeros zamoranos de bancada, para aludir también a problemas como el de la despoblación y la defensa de la sanidad pública. La también novata en el hemiciclo, Patricia Martín, ha defendido que su primera toma de contacto han sido buena aunque "mi registro es el municipal", ha confesado la benaventana. Igualmente, ha mostrado su deseo de empezar a trabajar por Zamora "que hace mucha falta porque la Junta de Castilla y León, desde el principio de los tiempos, ha sido muy cruel con Zamora y necesitamos un montón de cosas que tenemos que conseguir en esta legislatura entre los tres procuradores socialistas zamoranos".

Otro que se estrena es Javier García, que ha confesado que está con muchas ganas de trabajar para que cuando se active el funcionamiento parlamentario de la cámara "traer a las Cortes de Castilla y León las mejores propuestas legislativas" que busquen el beneficio de los servicios públicos de la comunidad, "y especialmente de la provincia de Zamora". También ha expresado su temor como docente a que la Consejería de Educación pueda "caer en manos de Vox" y ha transmitido su "preocupación por lo que pueda hacer Vox en un área como la Educación, por lo que estaremos vigilantes, en todo caso".

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José Luis Barrigón, por su parte, se ha mostrado "ilusionado" por esta nueva etapa en las Cortes, a donde llevará "la voz de los zamoranos y los benaventanos". El parlamentario popular espera "aprender" de sus compañeras Leticia García e Isabel Blanco.