La campaña de inmunización frente al Virus Sincitial Respiratorio (VRS) alcanza una cobertura del 97,2% en Zamora

La campaña de inmunización frente al Virus Sincitial Respiratorio (VRS) ha alcanzado una cobertura del 97,2%. Cifra que se resaltó durante la celebración del Consejo de Salud de Zamora, que se ha reunido en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para analizar las principales actuaciones sanitarias desarrolladas durante el segundo semestre de 2025, con un enfoque centrado en la prevención de enfermedades y la reducción de la presión asistencial.

La ampliación de la conocida ‘prueba del talón’ con la inclusión de cinco nuevas enfermedades congénitas ha sido otro de los resultados destacados donde la reunión, puesto que ha beneficiado a los 369 bebés nacidos durante este periodo.

En el ámbito de la detección precoz de diversas patologías de la población en general, los datos reflejan una evolución positiva de los programas de cribado. El programa de cáncer colorrectal, ampliado hasta los 74 años, permitió el envío de 13.445 invitaciones y la detección de 242 casos positivos, que han sido derivados a atención especializada. Por su parte, el cribado de cáncer de cuello de útero ha alcanzado una participación del 74%, consolidando su implantación en la provincia.

La vigilancia ambiental y alimentaria ha sido otro de los pilares de actuación, con el control de 650 industrias y la intervención en 26 zonas de abastecimiento de agua afectadas por los incendios estivales, garantizando así la calidad del agua para consumo humano.

En materia de salud pública, el balance se completa con la intensa actividad inspectora en los siete mataderos de la provincia y el trabajo del Laboratorio de Salud Pública, que ha llevado a cabo más de 5.700 determinaciones químicas y avanza en la incorporación de nuevas técnicas de investigación de cara a este año.

Modernización del sistema sanitario

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora está realizando un importante esfuerzo por mantener la calidad asistencial en un contexto marcado por las dificultades para cubrir plazas en especialidades como anestesiología, medicina interna, neurología o traumatología.

Para hacer frente a este escenario, se han puesto en marcha medidas extraordinarias con medios propios, entre las que destacan la actividad asistencial en horario de tarde en diversas especialidades y el desarrollo del plan de choque de listas de espera mediante autoconcertación en consultas, pruebas diagnósticas y actividad quirúrgica. Asimismo, se han impulsado proyectos de gestión compartida con otros hospitales de la Comunidad, facilitando el desplazamiento de profesionales de centros de referencia como Salamanca o Valladolid, al tiempo que especialistas zamoranos colaboran en otros complejos asistenciales.

En Atención Primaria, se ha reforzado la dotación de recursos humanos con la incorporación de profesionales de enfermería vinculados a planes de contingencia y atención continuada, además de avanzar en la estabilización de plantillas y en la ampliación de la capacidad docente, con 14 plazas MIR y 2 EIR anuales. Este refuerzo se complementa con el impulso a la modernización del sistema sanitario mediante la incorporación de nuevas tecnologías, como la teledermatología, la telepresencia y la mejora de la historia clínica electrónica, que permiten optimizar la coordinación entre niveles asistenciales.

El informe recoge además la puesta en marcha de nuevos servicios, como la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, y la extensión de programas de prevención y educación para la salud dirigidos a población general y colectivos específicos.

Actuaciones que, junto con la coordinación con servicios sociales y otras instituciones, refuerzan para los presentes en el Consejo de Salud de Zamora "una atención integral especialmente en el medio rural y reflejan el compromiso de la Junta de Castilla y León con una sanidad preventiva, innovadora y adaptada a las necesidades de la población zamorana".