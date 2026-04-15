El Ayuntamiento de Zamora incorpora un nuevo vehículo todoterreno para la Policía Municipal, con una inversión de 50.000 euros

El Ayuntamiento de Zamora ha incorporado un nuevo vehículo todoterreno al parque móvil de la Policía Municipal, una adquisición con la que busca seguir avanzando en la renovación de los medios materiales de los servicios de seguridad de la ciudad. La inversión ronda los 50.000 euros y se enmarca en la previsión municipal de modernizar tanto los vehículos policiales como los del Servicio de Bomberos.

El Ayuntamiento de Zamora incorpora un nuevo vehículo todoterreno para la Policía Municipal / A.B.G.

El nuevo 4x4 está llamado a sustituir al anterior vehículo de estas características, utilizado para labores de control y supervisión en todo el término municipal de Zamora, uno de los más amplios del entorno y con zonas que se extienden hasta el embalse de Ricobayo. Desde el Ayuntamiento recuerdan que este tipo de medios resultan fundamentales para intervenir en áreas de difícil acceso y, especialmente, en situaciones de emergencia.

De hecho, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, subrayó la importancia que han tenido estos vehículos en episodios recientes de riadas e inundaciones: “Eran los vehículos con los que accedíamos a las personas que quedaron de alguna manera aisladas”, explicó durante la presentación, en la que también recordó que hace apenas unas semanas se incorporaron otros dos nuevos vehículos patrulla.

Traslado de la policía municipal

La comparecencia sirvió además para abordar el traslado de la Policía Municipal a sus nuevas dependencias en el edificio del Banco de España, una operación sobre la que el Ayuntamiento evita fijar una fecha definitiva: “Permítanme que me mantenga en la prudencia”, señaló el representante municipal, que admitió que las previsiones anteriores no pudieron cumplirse.

El criterio, insistió, es claro: el traslado no se llevará a cabo hasta que todo el equipamiento esté completamente instalado y funcionando sin margen para errores. “La Policía Municipal estará en el nuevo cuartel cuando el mobiliario esté funcionando perfectamente, estén montados todos los equipos de informática testeados y con la absoluta certeza de que funcionan a la perfección”, afirmó.

La mudanza será escalonada, aunque se intentará realizar en el menor tiempo posible una vez estén operativos todos los sistemas de comunicación, control de tráfico y equipamiento técnico. El Ayuntamiento defiende la máxima cautela al tratarse de uno de los servicios más esenciales del Consistorio.

Mercado de Abastos

Al margen de estas cuestiones, el equipo de Gobierno también se refirió al estado de las obras del Mercado de Abastos. En estos momentos, el Ayuntamiento está a la espera de que se presente el reformado definitivo del proyecto, un trámite que podría producirse “muy prontito”.

Una vez se disponga de ese documento, la previsión es aprobarlo en Junta de Gobierno y retomar las obras dentro de los plazos marcados. Desde el Ayuntamiento trasladan un mensaje de confianza sobre la evolución de la intervención: “Hay una comunicación muy directa con la empresa y con la directora de la obra”, aseguraron, antes de concluir que “la obra va bastante bien”.