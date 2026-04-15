650.000 consultas y 35.000 cirugías: el Instituto Oftalmológico Recoletas Salud cumple 8 años

Hace ocho años se inauguraba el Instituto Oftalmológico Recoletas Salud en Valladolid. Desde entonces, el centro ha ampliado su actividad a otras ciudades como Zamora, Burgos, Palencia, Segovia y Ponferrada. Pero, también se ha expandido acaba a Sevilla y a Cádiz, con la intención de finalizar el año estando también en Ourense y Cuenca.

Desde sus inicios en 2018 y hasta hoy, el Instituto Oftalmológico Recoletas ha ido ampliando también sus servicios hasta convertirse en un centro integral de oftalmología de referencia nacional en el que trabaja un amplio equipo de profesionales altamente cualificados, expertos en cada una de las subespecialidades oftalmológicas y dotado de tecnología de última generación para cada patología ocular.

Actualmente, el Instituto Oftalmológico Recoletas Salud cuenta con 65 oftalmólogos propios, 12 optometristas clínicos, 16 enfermeras y 18 profesionales de atención al paciente cuyo objetivo principal es brindar la mejor asistencia clínica y quirúrgica a los pacientes con problemas oculares.

Cuenta también con la última tecnología tanto en fase del diagnóstico o fase clínica como en una fase quirúrgica, lo cual permite ofrecer una solución de máxima calidad a las diferentes patologías oculares que pueda presentar cada paciente. Ejemplos de esa tecnología son el Láser Excimer con ablaciones personalizadas para cirugía refractiva corneal, el Láser Femto segundo con OCT (Tomografía de Coherencia Óptica) intraoperatoria para cirugía de catarata premium, topógrafo de elevación y biometría óptica para la fase diagnóstica, ecografía ocular, Láser Yag, etc.

Servicios que ofrece

El Instituto Oftalmológico Recoletas Salud ofrece soluciones integrales de consulta clínica, pruebas diagnósticas de exploración ocular y cirugías de todas las patologías oculares: catarata, presbicia, glaucoma, retina, patología corneal, ojo seco, degeneración macular, oculoplastia, etc…

Cuenta además con un espacio específicamente orientado a la cirugía de la catarata denominado Catarata Center, un servicio personalizado donde se ofrecen una amplia gama de lentes y técnicas quirúrgicas adaptadas a las circunstancias de cada paciente

El balance de pacientes atendidos en estos ocho años supera las 650.000 consultas y las 35.000 cirugías.

En Zamora, el Instituto Oftalmológico Recoletas Salud está en la calle Luis Ulloa Pereira, 4 y colabora con la Diputación Provincial en las rutas de la Unidad Móvil de Salud Ocular.

Otros logros del Instituto Oftalmológico Recoletas Salud

En el año 2021 la Junta de Castilla y León, tras un exhaustivo proceso de evaluación, lo autorizó para la realización de implantes de córnea. El Instituto Oftalmológico Recoletas Salud cuenta también con autorización para la realización de otros tratamientos como son los trasplantes de esclera y membrana amniótica.

El proyecto del Instituto Oftalmológico Recoletas Salud también tiene un carácter docente y en este 2026 alcanzará su séptima edición el congreso que año tras año reúne a un excelente panel de ponentes compuesto por especialistas de alto nivel científico y con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Una extraordinaria oportunidad para actualizaciones diagnósticas y terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas.

Contribución social

Desde enero 2024, el Instituto Oftalmológico Recoletas lleva a cabo un programa de salud visual en el mundo rural que se desarrolla bajo el paraguas del Instituto Oftalmológico. Se trata de una unidad móvil optométrica desde la que se realizan de manera gratuita exploraciones básicas con el fin de prevenir y detectar, si las hubiere, patologías oculares.

Más de 9.000 personas de 250 municipios rurales de Zamora, Burgos, Palencia, Ponferrada, Segovia y Valladolid han participado hasta ahora en la campaña de revisiones optométricas.

Historia en la que el director gerente del Instituto Oftalmológico Recoletas Salud, Javier Moralejo, destaca "el compromiso inequívoco de todos los componentes del Instituto: oftalmólogos, optometristas, enfermería y atención al paciente para seguir en la búsqueda de la excelencia asistencial de cada proceso y poder realizar cada día una mejor medicina y mejores tratamientos mediante la incorporación de los mejores médicos y la última tecnología".

Asimismo, agradece la confianza de los miles de pacientes que en estos años han confiado en este proyecto y han contribuido a consolidarlo en un referente nacional de salud oftalmológica.