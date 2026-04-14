Zamora: Guarido respalda a su concejal de Deportes y dice que no va a dimitir

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, respalda a su concejal de Deportes y asegura que Manuel Alesander Alonso no va a dimitir de su responsabilidad, al considerar que ha dado todas las explicaciones sobre el caso de la legionela en la piscina de Los Almendros y todo se ha debido a un error de comunicación no achacable al edil.

"Bueno, yo creo que ayer Manuel Alesander ha dado todas las explicaciones. El concejal de Deportes yo creo que se ha explayado y se va a explayar hoy más en más medios de comunicación. Y yo creo que ha respondido a todas las preguntas. No va a haber ninguna dimisión. Ha sido seguramente un error de comunicación de la propia empresa, que nosotros también actuaremos como corresponda, pidiendo responsabilidades, pero el concejal Manuel Alesander no tiene en este caso ninguna responsabilidad. No va a dimitir y va a cumplir con su obligación".