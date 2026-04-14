Trece centros educativos de Zamora participan en una nueva muestra de teatro escolar

La Dirección Provincial de Educación de Zamora organiza la XIII Muestra Provincial de Teatro Escolar, enmarcada en el Plan de Lectura Provincial. Las representaciones teatrales tendrán lugar entre el 29 de abril y el 29 de mayo, y contarán con la participación de grupos integrados por alumnado de trece centros educativos de la provincia. Las funciones se celebrarán en cinco espacios escénicos de la ciudad de Zamora para escolares de todas las edades desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

La muestra continúa consolidando su trayectoria duplicando el número de participantes desde la primera edición, lo que pone de relieve la implicación del profesorado en el uso del teatro y las artes escénicas como recurso pedagógico. Esta nueva edición sirve como una herramienta eficaz para fomentar la lectura y el desarrollo competencial en las diferentes áreas del currículo.

En esta edición participarán centros educativos de toda la provincia, que pondrán en escena distintas obras teatrales. Las propuestas abordan cuestiones tan diversas como la convivencia, la igualdad, el acoso escolar, la imaginación o el valor de la educación, mediante adaptaciones de textos clásicos, creaciones contemporáneas y propuestas originales.

Los centros participantes en esta muestra son: CC Medalla Milagrosa, CC Nuestra Señora del Rocío, CEE Virgen del Castillo, CEIP Entrevalles, CEIP Gonzalo de Berceo, CEIP Jacinto Benavente, CRA Valle de Valverde, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, IES Claudio Moyano, IES de Fuentesaúco, IES González Allende, IES Poeta Claudio Rodríguez, así como el grupo de trabajo “Teatreras” del CFIE de Zamora.

De este modo, la Consejería de Educación, a través de la Dirección Provincial, mantiene su compromiso con el impulso de iniciativas que promueven la lectura, la expresión artística y la educación en valores desde un enfoque transversal. La Muestra Provincial de Teatro, con más de una década de trayectoria, subraya el papel clave de la cultura como motor de desarrollo del alumnado.

Programa XIII Muestra Provincial de Teatro Escolar

29 de abril de 2026 a las 10:00 horas en el Teatro del CC “Medalla Milagrosa” de Zamora.

CC Medalla Milagrosa de Zamora con la obra “¡Qué solo me dejas!” de Antonio Paso y Emilio Sanz.

11 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en el Teatro Principal de Zamora.

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora con la obra The Wicked Wizard of Oz

11 de mayo de 2026 a las 12:30 horas en el Teatro Principal de Zamora.

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora con la obra The Wicked Wizard of Oz

12 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en el Teatro Principal de Zamora.

IES Poeta Claudio Rodríguez de Zamora con la obra “La Aldea” de Antonio Oliveira Pérez.

12 de mayo de 2026 a las 12:30 horas en el Teatro Principal de Zamora.

IES Claudio Rodríguez de Zamora con la obra “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca

15 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora.

CRA Valle de Valverde de Burganes de Valverde con la Historia que se salen del papel.

12 de mayo de 2026 a las 12:30 horas en el Teatro Principal de Zamora.

IES Claudio Rodríguez de Zamora con la obra “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca

21 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en el Teatro Principal de Zamora.

Nuestra Señora del Rocío de Zamora con la obra “Atrapados en el museo” de Vicente Cañón Verdasco.

21 de mayo de 2026 a las 12:30 horas en el Teatro Principal de Zamora.

IES González Allende de Toro. con la obra ““Apagón” de Maxi Diego.

22 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Teatro Principal de Zamora.

IES de Fuentesaúco con la obra “Papel” de José Padilla.

26 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Docentes de diferentes centros de la provincia con la obra “Matilda”.

26 de mayo de 2026 a las 12:30 horas en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Docentes de diferentes centros de la provincia con la obra “Matilda”.

27 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Teatro Elvira Fernández de Barrio de Zamora.

CEIP Gonzalo de Berceo de Zamora con la obra “Y sin embargo, se mueve” de Socorro Chimeno

28 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en el Teatro Elvira Fernández de Barrio de Zamora.

CEIP Jacinto Benavente de Zamora con la obra “Me lo dijo Fulanita” de Julián Herreros Santiago.

28 de mayo de 2026 a las 12:30 horas en el Teatro Elvira Fernández de Barrio de Zamora.

CEE Virgen del Castillo de Zamora con la obra “El pájaro Puhuy” de Elena Gisbert.

29 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Teatro Elvira Fernández de Barrio de Zamora.