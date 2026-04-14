Un taller sobre el uso laboral y sociosanitario de los exoesquletos, en el Hub La Aldehuela de Zamora

El proyecto Revital se expuso ante más de 30 profesionales del ámbito sociosanitario en el marco del taller “Exoesqueletos y Neurorrehabilitación”, celebrado este martes en el Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela de Zamora, despertando un notable interés por su enfoque innovador aplicado al entorno rural.

La sesión estuvo conducida por Sergio Martín, responsable de Comunicación del proyecto a través del Clúster SIVI —entidad encargada de la coordinación y comunicación—, junto a Abigail Azpeleta, gestora del proyecto en Fundación San Cebrián (actualmente bajo la denominación Brian), Cristina, fisioterapeuta de la propia entidad, e Íñigo Urkidi, COO y socio fundador de la empresa Gogoa.

Taller en el Hub La Aldehuela / Cedida

Durante la presentación, el equipo expuso un diagnóstico previo de la situación en zonas rurales, abordando los principales retos en el acceso a servicios de rehabilitación y atención sociosanitaria. A partir de este análisis, se detallaron los objetivos del proyecto, centrados en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y dependientes, así como en la dinamización socioeconómica de estos territorios.

Incorporación de tecnologías avanzadas como exoesqueletos

Asimismo, se profundizó en las áreas de cambio que Revital pretende impulsar, entre ellas la incorporación de servicios avanzados de teleasistencia y telerehabilitación, apoyados en tecnologías innovadoras. En este contexto, se presentaron los miembros del consorcio, las soluciones tecnológicas empleadas —incluyendo exoesqueletos aplicados a la neurorrehabilitación— y el desarrollo de los pilotajes, ilustrados con ejemplos técnicos, experiencias y datos relevantes del proceso seguido.

En este foro, Revital se volvió a posicionar así como una iniciativa estratégica que busca revitalizar las zonas rurales del sudoeste europeo, combinando innovación tecnológica y desarrollo local. A través de la implementación de servicios remotos de atención clínica y rehabilitación, el proyecto no solo aspira a mejorar la atención sanitaria, sino también a generar empleo cualificado, atraer población y fomentar un modelo de crecimiento sostenible para estas áreas.

El Clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI) coordina este proyecto, financiado por Interreg-Sudoe, que cuenta con la participación de Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, Fundación San Cebrián, Gogoa Mobility Robots, École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (Estia), Universidad de Deusto, Etablissement Public de Santé de Garazi, Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB) y el Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) que conforman el consorcio completo.

El importe Feder aprobado asciende a casi 1,6 millones de euros.