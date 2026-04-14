Estos son los seis integrantes de la nueva mesa de las Cortes de Castilla y León y los votos obtenidos por cada uno de ellos

Las votaciones del pleno constituyente del Parlamento autonómico de Castilla y León no han deparado sorpresas y fruto del acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para la composición de la mesa de las Cortes, el PP se ha hecho con la presidencia y las vicepresidencias se las han repartido Vox y PSOE. Como integrantes también de ese órgano rector de la Cámara legislativa autonómica habrá una procuradora del PP, otra de Vox y uno del PSOE.

En concreto, como presidente de la Cámara legislativa autonómica ha salido con 47 votos (los del PP y Vox) el procurador del PP de Segovia Francisco Vázquez. En la segunda votación, la de las vicepresidencias, la primera ha correspondido al procurador de Vox por Salamanca Carlos Menéndez, también con 47 votos, mientras que la vicepresidenta segunda ha recaído, con 30 votos, en la procuradora socialista por León Nuria Rubio.

En la votación de las secretarías, en la que cada grupo prorponía a un candidato, los elegidos han sido la procuradora por Soria del PP Rocío Lucas, como secretaria segunda, con los 27 sufragios de parlamentarios de su partido (seis prestaron su voto a Vox, fruto del acuerdo) ; el parlamentario autonómico por Burgos del PSOE Daniel de la Rosa, como secretario primero, con los 30 apoyos de su formación; y la procuradora de Vox Susana Suárez, como secretaria tercera, con los 20 respaldos de sus procuradores.

En las tres votaciones, todas realizadas en urna como establece la normativa, los procuradores de los partidos minoritarios, tanto los tres de UPL, como el de Por Ávila y el de Soria Ya han votado en blanco.

Una vez elegida la nueva composición del órgano rector de las Cortes de Castilla y León, los integrantes de la mesa de edad han vuelto a sus escaños y se ha dado el inicio oficial a la legislatura, ya bajo la dirección del nuevo presidente del Parlamento autonómico.