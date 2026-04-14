Estas son las propuestas de los teatros de Zamora del 13 al 19 de abril. Del K-pop al drama reflexivo y social

La tendencia musical del K-pop llega con fuerza al Teatro Ramos Carrión de Zamora.

"Las guardianas del ritmo. El musical" ofrece una estética inspirada en el universo k-pop con voces en directo, coreografías e interpretaciones que transportarán a los fans del género.

El espectáculo ofrecerá dos pases este domingo, día 19 de abril. Las entradas para la función de las 18.00 horas están prácticamente agotadas, aún quedan butacas disponibles para la función de las 13.00 horas con un precio de 24 euros.

Entradas

Las localidades están a la venta tanto en la taquilla, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, como en el portal del teatro Ramos Carrión de Zamora.

Teatro Principal

La última obra del director zamorano José María Esbec Martín "Rompientes" recala en el Teatro Principal con dos fechas, el 17 y el 18 de abril a las 20.30 horas.

Eel director de «Rompientes», el zamorano José María Esbec Martín con los actores que dan vida a la obra, Fernando Guallar y Rebeca Hernando. / Cedida

La propuesta, estrenada en La Abadía, corresponde a un díptico escénico sobre dos de las obras más recientes del autor flamenco Paul Verrept.

Sinopsis

"Rompientes" habla de la empatía, de cómo nos comportamos ante la amenaza de que algo va a perturbar nuestra felicidad, del impacto que puede tener el mundo sobre nuestra vida privada y cuenta con los actores Fernando Guallar y Rebeca Hernando que interpretan a un hombre y una mujer, enamorados, en una casa junto a la playa.

El mar arroja a la orilla los cuerpos sin vida de unos refugiados y cada uno reacciona de una manera distinta, lo que hace la relación de pareja se desmorone.

Entradas

Las entradas están a la venta entre 8 y 15 euros en la web del teatro municipal y en la taquilla, de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.