Sacyl Zamora defiende su gestión en Semana Santa y elecciones

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, ha salido en defensa del trabajo de los gestores de Sacyl, frente a las críticas sindicales que hablan de mala organización del personal, lo que ha repercutido en falta de efectivos y jornadas de trabajo prolongadas.

En lo que respecta al Banco de Sangre, Prada explicó que "se ha trabajado desde Sacyl coordinadamente, teniendo como punto de partida que la situación de bajas sobrevenidas impiden en determinados momentos atender o sustituir a esos trabajadores". Las sustituciones se hicieron "de la forma más rápida posible en esas sustituciones del Banco de Sangre".

En todo caso, "fueron situaciones muy puntuales y la situación vivida durante Semana Santa, que, alega Comisiones Obreras, lo que me pasan en los informes de la Gerencia de Sacyl son totalmente contrarios" a lo que dice el sindicato.

Con respecto a las quejas por falta de personal en el centro de salud de Toro durante las pasadas elecciones autonómicas, Prada explicó que "hay que dar permiso a todos los trabajadores para que tengan la posibilidad de acudir a la votación y lo que se hizo simplemente es, como cualquier órgano de cualquier tipo, dar ese permiso a los trabajadores. Y se hizo el trabajo coordinadamente y sin ningún riesgo para la salud, en este caso, de las personas que podían acudir al centro de salud de Toro, que es donde creo que se planteó este tema".

El delegado de la Junta constata que se atendió a todos los pacientes.