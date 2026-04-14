Requisitos y plazos: así será la elección del nuevo presidente de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis en Zamora

La Cofradía de Jesús del Vía Crucis ha convocado a los cofrades a una asamblea general extraordinaria para la elección del nuevo presidente el próximo 9 de mayo en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Los aspirantes deberán remitir en un plazo de 20 días naturales su candidatura mediante una carta certificada con acuse de recibo a la secretaría de la cofradía a la sede de la cofradía en la calle de San Atilano 8 bajo, 49003 de Zamora, según explican en la información difundida en sus redes sociales.

Requisitos

Para poder presidir la cofradía deberá ser mayor de edad, una antigüedad mínima de cinco años y no “ostentar ningún otro cargo en las cofradías de Semana Santa de Zamora” así como estar al corriente del pago de las cuotas y “residir en Zamora”.

La votación, que será secreta mediante el uso de papeletas, comenzará el día 9 de mayo a las 16.00 horas y la mesa electoral estará abierta hasta las 19.30 horas.

Reelección

El presidente, Toño Pedrero, anunció ya públicamente su intención de presentarse a la reelección para concluir proyectos iniciados.