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Requisitos y plazos: así será la elección del nuevo presidente de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis en Zamora

Podrá presentarse cualquier hermano con una antigüedad de cinco años, que resida en Zamora y no tenga otro cargo en la Semana Santa de Zamora

La procesión de Jesús del Via Crucis

La procesión de Jesús del Via Crucis / Alba Prieto

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Cofradía de Jesús del Vía Crucis ha convocado a los cofrades a una asamblea general extraordinaria para la elección del nuevo presidente el próximo 9 de mayo en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Los aspirantes deberán remitir en un plazo de 20 días naturales su candidatura mediante una carta certificada con acuse de recibo a la secretaría de la cofradía a la sede de la cofradía en la calle de San Atilano 8 bajo, 49003 de Zamora, según explican en la información difundida en sus redes sociales.

Requisitos

Para poder presidir la cofradía deberá ser mayor de edad, una antigüedad mínima de cinco años y no “ostentar ningún otro cargo en las cofradías de Semana Santa de Zamora” así como estar al corriente del pago de las cuotas y “residir en Zamora”.

La votación, que será secreta mediante el uso de papeletas, comenzará el día 9 de mayo a las 16.00 horas y la mesa electoral estará abierta hasta las 19.30 horas.

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