Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de Castilla y LeónNueva planta solar en ZamoraToro Enmaromado de BenaventeEl futuro del hotel ValbusendaEl Zamora CF depende de sí mismo
instagramlinkedin

¿Quieres destacar en las oposiciones? No te pierdas esta charla

La cita es este jueves a las 17.00 horas en la Biblioteca Pública

Charla oposiciones

Charla oposiciones / Cedida

V. C.

Cómo destacar para poder conseguir plaza en las oposiciones. Es una de las incógnitas que los interesados podrán resolver este jueves en una charla organizada por Aspes-CL, la asociación profesional que defiende al profesorado de Enseñanzas Medias (Secundaria, FP, Escuelas de Artes, Idiomas y Conservatorios) de la enseñanza pública en Castilla y León.

La cita tendrá lugar a las 17.00 horas en la Biblioteca Pública de Zamora y está centrada en el proceso de las oposiciones 2026 de Educación Secundaria y FP. Impartida por Miguel Álvarez Gutiérrez, secretario de Organización y Formación de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria que cuenta con una larga trayectoria como preparador y divulgador; el encuentro es gratuito y no necesita inscripción previa.

Noticias relacionadas y más

Desde la Asociación remarcan que este mes de junio "será la cuarta vez consecutiva que se celebren oposiciones de Secundaria en Castilla y León" y aseguran que Álvarez Gutiérrez responderá a todas las dudas que puedan surgir en relación con el proceso, "creando un foro abierto que será muy enriquecedor".

Charla oposiciones

Charla oposiciones / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents