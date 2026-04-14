¿Quieres destacar en las oposiciones? No te pierdas esta charla

Cómo destacar para poder conseguir plaza en las oposiciones. Es una de las incógnitas que los interesados podrán resolver este jueves en una charla organizada por Aspes-CL, la asociación profesional que defiende al profesorado de Enseñanzas Medias (Secundaria, FP, Escuelas de Artes, Idiomas y Conservatorios) de la enseñanza pública en Castilla y León.

La cita tendrá lugar a las 17.00 horas en la Biblioteca Pública de Zamora y está centrada en el proceso de las oposiciones 2026 de Educación Secundaria y FP. Impartida por Miguel Álvarez Gutiérrez, secretario de Organización y Formación de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria que cuenta con una larga trayectoria como preparador y divulgador; el encuentro es gratuito y no necesita inscripción previa.

Desde la Asociación remarcan que este mes de junio "será la cuarta vez consecutiva que se celebren oposiciones de Secundaria en Castilla y León" y aseguran que Álvarez Gutiérrez responderá a todas las dudas que puedan surgir en relación con el proceso, "creando un foro abierto que será muy enriquecedor".