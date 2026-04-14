Mario Vaquerizo celebra el talento zamorano y anima a creer en uno mismo

"Que yo esté aquí no es producto de la casualidad. Creo que este tipo de premios y de certámenes me representan mucho porque he sido joven y porque me sigo sintiendo joven y sobre todo, lo que tengo siempre son muchas ganas de emprender, de conseguir ser dueño de mi vida y de hacer realidad aquello en lo que he creído y por lo que he luchado en todo momento", con estas palabras, pero no sin antes presentarse como si nadie supiera quien es, Mario Vaquerizo llega al Ramos Carrión con motivo de los Premios Talento Emprendedor 2026. "Si hubiesen llamado a otro, me hubiese enfadado", bromea.

Zamora premia la iniciativa empresarial de la provincia en Talento Emprende 2026, la gala en imágenes / José Luis Fernández

"Es que Zamora tampoco está tan lejos, se está muy bien, paras en una gasolinera, te tomas una cerveza, un café, sigues, vienes con tu amigo que te trae en coche, vienes a un teatro tan maravilloso como este y, verdaderamente venía pensando un poquito en lo importante que es creer en uno mismo, no tener cortapistas y luchar por lo que quieres conseguir", relata.

El que diga que en Zamora no hay gente joven no ha venido al Ramos Carrión a la VII edición de los Premios Talento Emprendedor, donde minutos antes de que abrieran las puertas del corral, la cola de zamoranos llegaba casi a la Plaza Mayor de la ciudad. En el certamen participan un total de 53 proyectos y nueve centros de la provincia con el objetivo de "fomentar el emprendimiento en la provincia, sobre todo en nuestros jóvenes", explica el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez.

Además, en los momentos previos al inicio del evento, Cipriano García Rodríguez, director general de la Caja Rural de Zamora, ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a todos los profesores que han impulsado y tutelado a los jóvenes participantes, en una edición que ha superado el número de proyectos presentados hasta la fecha: "Hoy les quiero dar las gracias a ellos, a los centros, a todas las personas que van a formar parte de las mesas, a Mario, que está hoy aquí con nosotros, que va a guiar esta gala, a mi gente del Área de Fondos Europeos y a todas las personas que van a participar en las mesas, que tienen un denominador común: que son jóvenes… son emprendedores, tienen talento y además son personas de éxito… Con lo cual, lo que queremos demostrar a estos jóvenes es que en Zamora se puede emprender, se pueden desarrollar proyectos y nos podemos quedar aquí para que esta provincia sea mucho mejor", señala.

"Creo que tenemos que felicitarnos porque es la séptima edición de una iniciativa novedosa. Creo que en Zamora hablar de talento e iniciativas es importantísimo. Creo que reunimos todas las características necesarias para que el talento fluya y, desde la propia Caja Rural, nuestro fin está en colaborar, participar en iniciativas, llevar a cabo proyectos y crear riqueza… y creo que esta tarde va a ser una tarde de éxito, donde vamos a ver a muchos jóvenes con iniciativas y proyectos interesantes que esperamos no solo sea una exposición, sino que después tenga un desarrollo real", apunta García.

"Y ahora a escuchar y a celebrar, porque también se pueden celebrar las cosas de forma festiva y aplaudiendo, que el aplauso siempre es muy bonito y que no falte Zamora, porque en Zamora hay mucho talento", celebra Vaquerizo.

Premios Talento Emprende 2026

El primer premio, destinado a la mejor idea de negocio en contextos educativos, con una dotación de 1.500 euros, ha sido para el IES León Felipe.

El segundo premio, también dotado con 1.500 euros, ha sido para María Alonso Fidalgo, de Villarrín de Campos.

Y el tercer premio, con una cuantía de 1.000 euros, elegido por votación popular, ha sido para el Centro Concertado de Enseñanza Medalla Milagrosa.