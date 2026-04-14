El Juzgado de lo Social de Zamora quita la razón a los bomberos forestales

El Juzgado de lo Social de Zamora ha desestimado la demanda de conflicto colectivo presentada contra el servicio de Medio Ambiente de la Junta por la vulneración de la normativa en la concesión de descansos, permisos y licencias a los trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales, afirmó el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

La demanda se presentó el 13 de febrero ante el Juzgado de lo Social, que dictó sentencia el 31 de marzo.

"Se refiere a una situación polémica que habíamos vivido, sobre la concesión de vacaciones, permisos y licencias a los trabajadores del servicio de prevención y extinción de incendios forestales, y lo que viene a decir el Juzgado de lo Social es ratificar lo que había producido ya anteriormente en otras cinco sentencias de forma individual. En este caso, desestima la demanda colectiva de conflicto colectivo y dice la propia sentencia que no puede considerarse que existan extralimitaciones en las facultades de dirección y organización o haya inaplicado el convenio colectivo".

"Estamos, dice la propia sentencia, ante una proporcionalidad lógica, interna, de coordinación y posibilidad, con razones que encuentran a cómodo en los aspectos organizativos técnicos de la prestación de un servicio básico, como es la prevención y extinción de incendios forestales", señaló el alto cargo.

"Quiero, no obstante, a pesar de esta ratificación del trabajo que se hace desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente, ofrecerle a los propios sindicatos y a los propios trabajadores que las puertas de la delegación y del Servicio Territorial de Medio Ambiente están abiertas para poder negociar lo que mejor convenga, sobre todo para los trabajadores. Pero lo que se había puesto en el derecho, el propio Juzgado de lo Social, ya en las sentencias individuales y ahora en la sentencia de este conflicto colectivo, da la razón a la propia Administración pública".

El recurso presentado por Comisiones Obreras hablaba de la denegación "sistemática" de vacaciones y permisos laborales a los bomberos forestales, por lo que el asunto llegó al juzgado de lo Social, con la demanda del sindicato contra Medio Ambiente "por incumplimiento de las condiciones laborales del personal del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en la provincia, ante la imposibilidad de disfrutar de sus permisos solicitados en periodos de peligro bajo, libres de riesgo de incendios".

El sindicato recurrió a la vía legal tras fracasar en los "reiterados intentos" de alcanzar "soluciones de consenso".