Fromago, la Feria del Queso de Zamora, acude al Salón Gourmets de Madrid

En el marco del prestigioso Salón Gourmets (Ifema), y con el respaldo de Tierra de Sabor, la Diputación de Zamora ha presentado el proyecto de Fromago Cheese Experience 2026, desvelando una de las estrategias más potentes de esta edición: su plan nacional e internacional de divulgación y promoción.

El acto, que ha contado con la intervención de Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación de Zamora, ha servido para certificar que Fromago no es solo un evento de cuatro días, sino un proyecto vivo y en continua evolución. En esta línea, el vicepresidente ha aprovechado la cita para anunciar que esta semana será la última oportunidad para realizar inscripciones generales, ya que, ante la gran respuesta recibida, a partir de los próximos días el registro quedará reservado exclusivamente para expositores internacionales.

Una experiencia para los sentidos en Ifema

Durante la presentación, los asistentes han participado en una cata diseñada para mostrar la versatilidad y calidad del sector, incluyendo el emblemático Queso Zamorano, un innovador queso al Tempranillo, una equilibrada mezcla suave y un Gouda. La degustación, maridada con mieles, mermeladas de la provincia y vino con Denominación de Origen Tierra del Vino, ha reforzado la unión entre el producto de calidad, el orgullo por el territorio y la formación técnica liderada por la Eilza (Escuela Internacional de Industrias Lácteas). Esta degustación, maridada con mermeladas, mieles de la provincia y vino Denominación de Origen Tierra del Vino, ha reforzado el mensaje de Fromago: la unión entre producto de calidad, formación técnica (liderada por la EILZA) y orgullo por el territorio.

El "Camino de Fromago": Gira de presentaciones 2026

La gran novedad anunciada este martes es el inicio de una gira de presentaciones que busca estrechar lazos con profesionales, instituciones y medios de comunicación así como aumentar la visibilidad del evento con el objetivo de atraer al máximo número de asistentes a la provincia.

El calendario oficial arrancará en Oviedo el próximo 28 de abril, en una acción estratégica junto a la editorial La Nueva España, y continuará su recorrido por plazas fundamentales como:

● Valladolid: Miércoles 27 de mayo.

● Silleda: Viernes 5 de junio.

● Salamanca: Martes 16 de junio.

● Zamora: Miércoles 8 de julio.

● Oporto: Viernes 17 de Julio.

● Braganza: Martes 4 de agosto.

● Madrid: Miércoles 2 de septiembre.

Coincidiendo con este despliegue promocional, la organización ha anunciado que esta semana representa la última oportunidad para realizar inscripciones generales. A partir de las próximas semanas, el proceso de registro quedará exclusivamente abierto para expositores internacionales, cerrando así el cupo de participación para el resto de interesados.

Un proyecto de récords hacia 2026

Tras el éxito de la edición 2024 —que registró más de 300.000 visitantes y un gran impacto económico—, la próxima edición de Fromago se prepara para superar las mejores expectativas. Con más de tres kilómetros de recorrido lineal y cerca de 300 expositores de todo el mundo, la feria continúa su consolidación como una plataforma de conexión referencia para el sector lácteo-quesero internacional.

Con esta ponencia en Salón Gourmets, Fromago activa su maquinaria promocional, invitando a todo el sector a formar parte de una experiencia que une cultura, turismo y, por encima de todo, la excelencia del queso